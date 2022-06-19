- 19 Haz 2022 - 14:26 G: 19 Haz 2022 - 14:32

Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…

Aşk Mantık İntikam dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde alan Burcu Özberk, kırmızı bikinisiyle yürekleri hoplattı. Sırılsıklam pozlarını paylaşan Burcu Özberk’in düzgün ve kusursuz fiziğiyse hayranlarından tam not almayı başardı. Açılıp saçılan Burcu Özberk; 9 milyonu aşkın takipçisini cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

İlhan Şen’le başrol paylaşan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. Rol aldığı dizilerle birlikte ününe ün katan Burcu Özberk, dizinin bitimiyle birlikte kendisini Bali’de bulmuştu. Diziden dolayı çok yorulduğunu her fırsatta dile getiren Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşım; akılları başlardan aldı götürdü. Kırmızılar içerisinde yapmış olduğu paylaşımla şok eden Burcu Özberk, sosyal medyayı salladı! İşte Burcu Özberk’ten gelen paylaşım…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Haz 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!” mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!”
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer…
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına… mask
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına…
Seda Sayan Dantelli İç Çamaşırını Göstere Göstere Yangınları Çıkardı! “60 Yaşına Geldin, Biraz Uslan!” Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kökten Kesti… mask
Seda Sayan Dantelli İç Çamaşırını Göstere Göstere Yangınları Çıkardı! “60 Yaşına Geldin, Biraz Uslan!” Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kökten Kesti…
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı… mask
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı…
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem" mask
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem"
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü... mask
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi… mask
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!” mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!”
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı… mask
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL