Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…

İlhan Şen’le başrol paylaşan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. Rol aldığı dizilerle birlikte ününe ün katan Burcu Özberk, dizinin bitimiyle birlikte kendisini Bali’de bulmuştu. Diziden dolayı çok yorulduğunu her fırsatta dile getiren Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşım; akılları başlardan aldı götürdü. Kırmızılar içerisinde yapmış olduğu paylaşımla şok eden Burcu Özberk, sosyal medyayı salladı! İşte Burcu Özberk’ten gelen paylaşım…

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