Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…
Aşk Mantık İntikam dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde alan Burcu Özberk, kırmızı bikinisiyle yürekleri hoplattı. Sırılsıklam pozlarını paylaşan Burcu Özberk’in düzgün ve kusursuz fiziğiyse hayranlarından tam not almayı başardı. Açılıp saçılan Burcu Özberk; 9 milyonu aşkın takipçisini cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
İlhan Şen’le başrol paylaşan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. Rol aldığı dizilerle birlikte ününe ün katan Burcu Özberk, dizinin bitimiyle birlikte kendisini Bali’de bulmuştu. Diziden dolayı çok yorulduğunu her fırsatta dile getiren Burcu Özberk’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşım; akılları başlardan aldı götürdü. Kırmızılar içerisinde yapmış olduğu paylaşımla şok eden Burcu Özberk, sosyal medyayı salladı! İşte Burcu Özberk’ten gelen paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.