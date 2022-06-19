- 19 Haz 2022 - 14:57 G: 19 Haz 2022 - 15:00

Seda Sayan’ın Müstakbel Gelininden İç Çamaşır Pozu! “Kaynanasına Bak Gelinini Al!” Oğulcan Engin Kıskançlıktan Çatlayabilir! “Bu Kadarı da Pes!”

Her hamlesi ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’ın biricik gelin adayı Miray Daner, çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sütyeniyle yapmış olduğu paylaşımla, milyonlarca kişiden; “Kaynanasına bak gelinini al” yorumlarını alan Miray Daner, bir kez daha güzelliğini kanıtladı. Oğulcan Engin’in Miray Daner’in bu pozları sonrasında kıskançlıktan deliye döneceğine dair yorumlar yapıldı! İşte Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner’den gelen çarpıcı pozlar…

Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin, uzun bir süredir, güzel oyuncu Miray Daner’le aşk yaşıyor. Kısa bir süre önce Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğününe katılmayan Miray Daner ve Oğulcan Engin aralarında bir sorun olduğunu düşündürmüştü. Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’e “Evet” dediği dakikalarda Miray Daner ve Oğulcan Engin’in ciğer yediği ortaya çıkmış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Miray Daner, sütyenli pozuyla akılları başlardan aldı götürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Haz 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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