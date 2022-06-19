Seda Sayan’ın Müstakbel Gelininden İç Çamaşır Pozu! “Kaynanasına Bak Gelinini Al!” Oğulcan Engin Kıskançlıktan Çatlayabilir! “Bu Kadarı da Pes!”

Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin, uzun bir süredir, güzel oyuncu Miray Daner’le aşk yaşıyor. Kısa bir süre önce Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğününe katılmayan Miray Daner ve Oğulcan Engin aralarında bir sorun olduğunu düşündürmüştü. Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’e “Evet” dediği dakikalarda Miray Daner ve Oğulcan Engin’in ciğer yediği ortaya çıkmış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Miray Daner, sütyenli pozuyla akılları başlardan aldı götürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!