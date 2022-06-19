Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük şok patlak verdi. Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan çekileceğine dair iddialar gündemde konu oldu. Sevgilisi Ogeday Girişken’in vedasından sonra Acun Ilıcalı’nın ikna edemediği konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine Survivor izleyicisi “Güle güle Bölükbaşı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Hikmet Tuğsuz ve Berkan Karabulut eleme adayları olmuş; elenen isimse Ogeday Girişken olmuştu. Ogeday Girişken’in elendiğini duyan Nisa Bölükbaşı gözyaşlarına hakim olamamış ve acısını 83 milyona göstermişti. Çekimlerin bitmesiyle birlikte Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan ayrılmak istediğini belirtmek adına soluğu Acun Medya’nın yanında aldığı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.