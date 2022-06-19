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19 Haz 2022 - 15:27

Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük şok patlak verdi. Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan çekileceğine dair iddialar gündemde konu oldu. Sevgilisi Ogeday Girişken’in vedasından sonra Acun Ilıcalı’nın ikna edemediği konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine Survivor izleyicisi “Güle güle Bölükbaşı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…