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19 Haz 2022 - 15:58

Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinden ateş bastıran sahneler arka arkaya geldi. Somer ve Türkan’ın o hallerini görenler ise “Çoluk çocuk izleyemez olduk” yorumunda bulundu. 83 milyonun ekran başına toplanıp izlediği Üç Kız Kardeş dizisi, sosyal medyanın ikiye bölünmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…