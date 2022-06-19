Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinden ateş bastıran sahneler arka arkaya geldi. Somer ve Türkan’ın o hallerini görenler ise “Çoluk çocuk izleyemez olduk” yorumunda bulundu. 83 milyonun ekran başına toplanıp izlediği Üç Kız Kardeş dizisi, sosyal medyanın ikiye bölünmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmiş ve kısa bir mola vermişti. Eylül ayına kadar ekranlara gelmeyecek olan Üç Kız Kardeş’in son bölümünde yayınlanan sahneler seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.