19 Haz 2022 - 16:25 Güncelleme: 19 Haz 2022 - 16:29
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, alev alev yakan bikinili paylaşımlarıyla ortalığı karıştırdı. Hayranlarından “Oğlum o senin yengen yengen” yorumlarını alan Danla Biliç, kusursuz fiziğini sergiledi. Görenlerin şok içerisinde kaldığı Danla Biliç, akılları başlardan aldı götürdü. İşte Danla Biliç’ten gelen pozlar…
Youtube platformunda çekmiş olduğu makyaj videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Danla Biliç, ününe ün katmıştı. Instagram’da 6 milyon takipçisi olan Danla Biliç, akılları başlardan almayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.