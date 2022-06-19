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19 Haz 2022 - 18:49

Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 7’ye kalmayı başarmış olan Batuhan Karacakaya, yarışmadan dönünce hayatının şokunu yaşayacak! Geçtiğimiz günlerde kazandığı aracın başına bela olduğunu öğrenecek olan Batuhan Karacakaya; resmen isyan edecek. Acun Ilıcalı’nın hediye ettiği arabanın altından bir araba fiyatı daha çıktı! Sadece deposunu doldurmak bile…