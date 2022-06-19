- 19 Haz 2022 - 18:49

Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 7’ye kalmayı başarmış olan Batuhan Karacakaya, yarışmadan dönünce hayatının şokunu yaşayacak! Geçtiğimiz günlerde kazandığı aracın başına bela olduğunu öğrenecek olan Batuhan Karacakaya; resmen isyan edecek. Acun Ilıcalı’nın hediye ettiği arabanın altından bir araba fiyatı daha çıktı! Sadece deposunu doldurmak bile…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında araba ödülü için sona Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı kalmıştı. Batuhan Karacakaya, atışlarıyla aracın sahibi olmuştu. 2,5 milyon değerinde olan aracın anahtarını teslim alan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra hayatının şokunu yaşayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Haz 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!” mask
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına… mask
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına…
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış… mask
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış…
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra… mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra…
Survivor All Star Yarışmasında Acun Bile Şok Oldu! Öyle Bir Sonuç Ortaya Çıktı Ki, Gören Duyan Yıkılıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Yarışmasında Acun Bile Şok Oldu! Öyle Bir Sonuç Ortaya Çıktı Ki, Gören Duyan Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Survivor’dan Elenen Evrim’in Mini Şortuyla Şok Etti! “Sen Neymişsin Be!” Görenlerin Dibi Düştü; Nefes Alışverişleri Değişti! “Vay Maşallah” mask
Survivor’dan Elenen Evrim’in Mini Şortuyla Şok Etti! “Sen Neymişsin Be!” Görenlerin Dibi Düştü; Nefes Alışverişleri Değişti! “Vay Maşallah”
Survivor Atakan’ın Yarışmadan Elendikten Sonra İlk Yaptığı Şey Olay Yarattı! Vedasıyla Akılları Durdurmuştu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Atakan’ın Yarışmadan Elendikten Sonra İlk Yaptığı Şey Olay Yarattı! Vedasıyla Akılları Durdurmuştu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi… mask
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelininden İç Çamaşır Pozu! “Kaynanasına Bak Gelinini Al!” Oğulcan Engin Kıskançlıktan Çatlayabilir! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelininden İç Çamaşır Pozu! “Kaynanasına Bak Gelinini Al!” Oğulcan Engin Kıskançlıktan Çatlayabilir! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!” mask
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!” mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!”
Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer…
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya… mask
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!” mask
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi… mask
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL