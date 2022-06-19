Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 7’ye kalmayı başarmış olan Batuhan Karacakaya, yarışmadan dönünce hayatının şokunu yaşayacak! Geçtiğimiz günlerde kazandığı aracın başına bela olduğunu öğrenecek olan Batuhan Karacakaya; resmen isyan edecek. Acun Ilıcalı’nın hediye ettiği arabanın altından bir araba fiyatı daha çıktı! Sadece deposunu doldurmak bile…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında araba ödülü için sona Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı kalmıştı. Batuhan Karacakaya, atışlarıyla aracın sahibi olmuştu. 2,5 milyon değerinde olan aracın anahtarını teslim alan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra hayatının şokunu yaşayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.