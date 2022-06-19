- 19 Haz 2022 - 18:50

Müge Anlı’da Bir Devir Daha Kapanıyor! 12 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak; Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Son Dakika Haberi Geldi…

ATV’nin kraliçesi olan Müge Anlı’nın sunmuş olduğu program Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir devir daha kapanıyor. 12 yıl sonra bir ilke imzasını atacak olan Müge Anlı, sevenlerinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Son dakika haberine göre bu yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert sezonunda; büyük bir değişiklik yaşanacak! Peki, neler oluyor?

Programda ele aldığı tüm konularla şok içerisinde bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu güne kadar 400’den fazla faili meçhul cinayetin aydınlanmasında etkin bir rol almıştı. Sadece cinayetler değil; aynı zamanda kayıp – kaçırılma, aile sorunları gibi konuları da ele alan Müge Anlı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bir sezonun daha sonuna gelen Müge Anlı’nın hayranlarına vereceği kötü haberse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Haz 2022 - 18:50 Ankara- Yaşam

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