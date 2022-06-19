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19 Haz 2022 - 18:50

Müge Anlı’da Bir Devir Daha Kapanıyor! 12 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak; Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Son Dakika Haberi Geldi…

ATV’nin kraliçesi olan Müge Anlı’nın sunmuş olduğu program Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir devir daha kapanıyor. 12 yıl sonra bir ilke imzasını atacak olan Müge Anlı, sevenlerinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Son dakika haberine göre bu yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert sezonunda; büyük bir değişiklik yaşanacak! Peki, neler oluyor?