Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Müjdeli Haber Geldi! Bu Kez Demir Yaman Kesin Olarak Giriyor… Yapım ve Kanal Anlaşmaları İmzaladı! Yayın Tarihi…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba haber geldi. Müjdeli haberi duyanlar ise sevinçten havalara uçtu. Bu kez Demir Yaman’ında geleceği ortaya çıkarken; yapım ve kanalın anlaşmaları imzalamak için adım atması şok içerisinde bıraktı. Yayın tarihi yeniden oluşturulan Bir Zamanlar Çukurova dizisi; büyük bombayı resmen patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçtiğimiz Perşembe ekranlara sezon finali gelmişti. Yıllardır ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali ise yüreklerin sızlanmasına neden olmuştu. Dizinin köklü isimlerinden olan Demir Yaman’ın vedasından sonra seyirciler tek tek izlemeyi bırakmıştı. Reytingleri giderek çakılan diziden yeni karar çıktı! 6. sezonuyla ekranlara geleceği iddia edilen dizide büyük bombalar patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.