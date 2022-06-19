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19 Haz 2022 - 18:50

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Müjdeli Haber Geldi! Bu Kez Demir Yaman Kesin Olarak Giriyor… Yapım ve Kanal Anlaşmaları İmzaladı! Yayın Tarihi…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba haber geldi. Müjdeli haberi duyanlar ise sevinçten havalara uçtu. Bu kez Demir Yaman’ında geleceği ortaya çıkarken; yapım ve kanalın anlaşmaları imzalamak için adım atması şok içerisinde bıraktı. Yayın tarihi yeniden oluşturulan Bir Zamanlar Çukurova dizisi; büyük bombayı resmen patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…