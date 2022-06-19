Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında ifşalar bitmek nedir bilmiyor. İlk dokunulmazlığı kazanan ismin ifşa olmasıyla birlikte sosyal medya sallanmaya başlandı! Ogeday Girişken’in elenmesinin ardından yaşananlar karşı Acun Ilıcalı’nın bayılıp düşeceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, hangi isim yarışmada ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde; Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Hikmet Tuğsuz ve Berkan Karabulut arasından hayallerine veda eden isim Ogeday Girişken olmuştu. Sevgilisinin elendiğini duyan Nisa Bölükbaşı gözyaşlarına boğulmuştu. Anıl Berk Baki ve Avatar Atakan’ın elenmesinin ardından Ogeday Girişken’in elenmesi herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Bu akşam ekranlara gelecek olan bireysel dokunulmazlığın kazananı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.