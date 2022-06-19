Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde; Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Hikmet Tuğsuz ve Berkan Karabulut arasından hayallerine veda eden isim Ogeday Girişken olmuştu. Sevgilisinin elendiğini duyan Nisa Bölükbaşı gözyaşlarına boğulmuştu. Anıl Berk Baki ve Avatar Atakan’ın elenmesinin ardından Ogeday Girişken’in elenmesi herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Bu akşam ekranlara gelecek olan bireysel dokunulmazlığın kazananı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!