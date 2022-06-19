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19 Haz 2022 - 19:54

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Milyonları titreten Buse Varol, öyle bir paylaşım yaptı ki… İkisini birbirine düşürdükleri bilinirken; Buse Varol aralarının mükemmel olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dosta düşmana nispet yapan Alişan’ın eşi Buse Varol, hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…