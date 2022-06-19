Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Milyonları titreten Buse Varol, öyle bir paylaşım yaptı ki… İkisini birbirine düşürdükleri bilinirken; Buse Varol aralarının mükemmel olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dosta düşmana nispet yapan Alişan’ın eşi Buse Varol, hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayınca hayranlarını şok içerisinde bırakmışlardı. İkilinin boşanacakların dair iddialar gündemi sallamıştı. Tüm bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; Varol bir de yüzüksüz bir halde görüntülenmişti. Yürekleri yakıp yıkan Buse Varol, daha sonra Alişan’la el ele görüntülenmiş aralarında bir sorun olmadığını göstermişti. Şimdiyse Buse Varol’dan resmen ilan-ı aşk geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.