Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Rest! “Seni Böyle Beğenemiyorum” Dedi; Tek Tek İşlemleri Başlattı… “Seda Bitti, Bu Başladı!” Neler Oluyor?
Aşklarıyla sosyal medyayı ve magazin dünyasını sallayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten ilişkisinden bomba haber geldi. Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’e resti çektiği ve “Seni böyle beğenmiyorum” dediği iddiaları sosyal medyanın sallanmasına enden oldu! Seda Sayan’ın işlemleri tek tek başlatmasından sonra birçok kişi “Seda bitti, Çağlar başladı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Vize sorunları yaşamasa 7 Mayıs tarihinde Prag’ta evlenecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük isimle evlenmesi soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdiyse Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e bomba rest çekti. Sayan’ın Çağlar Ökten’e “Seni böyle beğenmiyorum” demesinin ardından Çağlar Ökten, eşine kendisine beğendirmek için işlemleri başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.