- 19 Haz 2022 - 20:25 G: 19 Haz 2022 - 20:29

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Rest! “Seni Böyle Beğenemiyorum” Dedi; Tek Tek İşlemleri Başlattı… “Seda Bitti, Bu Başladı!” Neler Oluyor?

Aşklarıyla sosyal medyayı ve magazin dünyasını sallayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten ilişkisinden bomba haber geldi. Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’e resti çektiği ve “Seni böyle beğenmiyorum” dediği iddiaları sosyal medyanın sallanmasına enden oldu! Seda Sayan’ın işlemleri tek tek başlatmasından sonra birçok kişi “Seda bitti, Çağlar başladı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Vize sorunları yaşamasa 7 Mayıs tarihinde Prag’ta evlenecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük isimle evlenmesi soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdiyse Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e bomba rest çekti. Sayan’ın Çağlar Ökten’e “Seni böyle beğenmiyorum” demesinin ardından Çağlar Ökten, eşine kendisine beğendirmek için işlemleri başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Haz 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti… mask
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti…
Müge Anlı’da Bir Devir Daha Kapanıyor! 12 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak; Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Son Dakika Haberi Geldi… mask
Müge Anlı’da Bir Devir Daha Kapanıyor! 12 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak; Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Son Dakika Haberi Geldi…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Müjdeli Haber Geldi! Bu Kez Demir Yaman Kesin Olarak Giriyor… Yapım ve Kanal Anlaşmaları İmzaladı! Yayın Tarihi… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Müjdeli Haber Geldi! Bu Kez Demir Yaman Kesin Olarak Giriyor… Yapım ve Kanal Anlaşmaları İmzaladı! Yayın Tarihi…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Ateş Bastıran Sahneler! “Çoluk Çocuk İzleyemez Olduk!” 83 Milyonun Önünde… Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya… mask
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi… mask
Burcu Özberk Kıpkırmızı Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! “Ateş Ediyorsun Kadın!” Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! 9 Milyon Kişiyi…
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelininden İç Çamaşır Pozu! “Kaynanasına Bak Gelinini Al!” Oğulcan Engin Kıskançlıktan Çatlayabilir! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Seda Sayan’ın Müstakbel Gelininden İç Çamaşır Pozu! “Kaynanasına Bak Gelinini Al!” Oğulcan Engin Kıskançlıktan Çatlayabilir! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!” mask
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti… mask
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti…
Müge Anlı’da Bir Devir Daha Kapanıyor! 12 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak; Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Son Dakika Haberi Geldi… mask
Müge Anlı’da Bir Devir Daha Kapanıyor! 12 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak; Gören Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Son Dakika Haberi Geldi…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Müjdeli Haber Geldi! Bu Kez Demir Yaman Kesin Olarak Giriyor… Yapım ve Kanal Anlaşmaları İmzaladı! Yayın Tarihi… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Müjdeli Haber Geldi! Bu Kez Demir Yaman Kesin Olarak Giriyor… Yapım ve Kanal Anlaşmaları İmzaladı! Yayın Tarihi…
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Danla Biliç’ten Alev Alev Yakan Bikinili Pozlar! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Kusursuz Fiziğini Sergiledi; Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya… mask
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL