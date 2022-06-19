Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Rest! “Seni Böyle Beğenemiyorum” Dedi; Tek Tek İşlemleri Başlattı… “Seda Bitti, Bu Başladı!” Neler Oluyor?

Vize sorunları yaşamasa 7 Mayıs tarihinde Prag’ta evlenecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük isimle evlenmesi soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdiyse Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e bomba rest çekti. Sayan’ın Çağlar Ökten’e “Seni böyle beğenmiyorum” demesinin ardından Çağlar Ökten, eşine kendisine beğendirmek için işlemleri başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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