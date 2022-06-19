Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir kavga çıktı. Yumruk yumruğa edilen kavganın ardından; iki ismi Acun Medya’nın ve takım arkadaşlarının ayırdığı gündeme geldi. Murat Ceylan’ın ne yaparsa yapsın ikiliyi bastıramaması ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken; seyircilerin dili tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde milyonlar şok olmuştu. Adem’in hafta birincisi olması; Nagihan’ın performans birincisi olmasından sonra Nisa ve Hikmet gibi iki güçlü yarışmacı potaya girmişti. Milyonları şok içerisinde bırakan veda ise Ogedya Girişken’den gelmişti. Berkan ve Hikmet’in eleneceğini düşünen seyirci; adaya veda eden ismin Ogeday olmasıyla sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.