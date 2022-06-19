Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Haz 2022 - 22:49

Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir kavga çıktı. Yumruk yumruğa edilen kavganın ardından; iki ismi Acun Medya’nın ve takım arkadaşlarının ayırdığı gündeme geldi. Murat Ceylan’ın ne yaparsa yapsın ikiliyi bastıramaması ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken; seyircilerin dili tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…