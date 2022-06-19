Gönül Dağı Dizinin Meryem’i Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! “Rıfat Seni Bu Halde Görmesin!” Per Perişan Etti; Gören Tanıyamıyor…

Sevilerek takip edilen Gönül Dağı dizisinden hem ayrılan hem de yeniden katılan Sevilay Gültekin, sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başarmıştı. Rıfat karakterinin deliler gibi aşık olduğu Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sezon finalinde yerini almış ve görenleri şok etmişti. Peki, Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşımda bulundu?

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