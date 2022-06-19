- 19 Haz 2022 - 22:50

Gönül Dağı Dizinin Meryem’i Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! “Rıfat Seni Bu Halde Görmesin!” Per Perişan Etti; Gören Tanıyamıyor…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat vererek üne kavuşan Sevilay Gültekin, minicik şortuyla nefesleri kesti. Alev alev yakan Sevilay Gültekin’e hayranları ise “Rıfat seni bu halde görmesin” yorumlarında bulundu! İşte görenlerin perişan olduğu Sevilay Gültekin’in inanması güç pozları…

Sevilerek takip edilen Gönül Dağı dizisinden hem ayrılan hem de yeniden katılan Sevilay Gültekin, sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başarmıştı. Rıfat karakterinin deliler gibi aşık olduğu Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sezon finalinde yerini almış ve görenleri şok etmişti. Peki, Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşımda bulundu?

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19 Haz 2022 - 22:50 Ankara- Yaşam

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