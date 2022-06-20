- 20 Haz 2022 - 09:27 G: 20 Haz 2022 - 09:35

Survivor Hikmet, Nagihan’ı Öpmeye Mi Çalıştı? “Ahlaksız Teklif” Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet ve Nagihan arasında ipler iyice gerildi. Nagihan’ın 83 milyon dinlemeden söyledikleri akıllara; “Hikmet, Nagihan’ı öpmeye mi çalıştı?” sorularını getirdi. Ahlaksız teklif olayından sonra Nagihan Karadere’nin sözleri ağızları açık bıraktı. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nagihan ve Adem final oyununa çıkmışlardı. Adem oyunu kazanarak; Nagihan, Ayşe ve Batuhan’ı yemek yemeğe götürmüştü. Oyuna çıkılmadan hemen önce Nagihan Karadere’nin sözleri akıllara şok soruları getirdi. Peki, Nagihan ve Hikmet arasında neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Haz 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü… mask
Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü…
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya… mask
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti… mask
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti…
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!” mask
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına… mask
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına…
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış… mask
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış…
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra… mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 20 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 20 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları!
20 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi? Sigara Zammı Sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte Zamlı Güncel Sigara Fiyatları... mask
20 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi? Sigara Zammı Sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte Zamlı Güncel Sigara Fiyatları...
Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler şaştı kaldı! Nişanlısı Serkan Çayoğlu ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Meğer… mask
Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler şaştı kaldı! Nişanlısı Serkan Çayoğlu ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Meğer…
Recep İvedik Hayranlarına Bombayı Patlattı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! Recep İvedik 7 Setinde İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Bombayı Patlattı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! Recep İvedik 7 Setinde İlk Kareler Basına Sızdı…
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor?
Aşık Olunca Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Zehir Olan O Burçlar? mask
Aşık Olunca Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Zehir Olan O Burçlar?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL