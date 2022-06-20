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20 Haz 2022 - 09:27

Survivor Hikmet, Nagihan’ı Öpmeye Mi Çalıştı? “Ahlaksız Teklif” Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet ve Nagihan arasında ipler iyice gerildi. Nagihan’ın 83 milyon dinlemeden söyledikleri akıllara; “Hikmet, Nagihan’ı öpmeye mi çalıştı?” sorularını getirdi. Ahlaksız teklif olayından sonra Nagihan Karadere’nin sözleri ağızları açık bıraktı. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?