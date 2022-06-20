Survivor Hikmet, Nagihan’ı Öpmeye Mi Çalıştı? “Ahlaksız Teklif” Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet ve Nagihan arasında ipler iyice gerildi. Nagihan’ın 83 milyon dinlemeden söyledikleri akıllara; “Hikmet, Nagihan’ı öpmeye mi çalıştı?” sorularını getirdi. Ahlaksız teklif olayından sonra Nagihan Karadere’nin sözleri ağızları açık bıraktı. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nagihan ve Adem final oyununa çıkmışlardı. Adem oyunu kazanarak; Nagihan, Ayşe ve Batuhan’ı yemek yemeğe götürmüştü. Oyuna çıkılmadan hemen önce Nagihan Karadere’nin sözleri akıllara şok soruları getirdi. Peki, Nagihan ve Hikmet arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.