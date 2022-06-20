20 Haz 2022 - 10:48 Güncelleme: 20 Haz 2022 - 12:52
Çok Konuşan Ama Boş Konuşan Burçlar Hangisidir? İşte Dili Boyundan Daha Uzun O Burçlar….
Konuşma alışkanlıklarını dahi etkileyen burçlar, bazı insanların inanılmaz bir şekilde geveze olmasına neden oluyor. Peki, en çok konuşan burçlar hangileridir? Geveze burçlar listesi sizlerle...
Konuşma alışkanlıklarını dahi etkileyen burçlar, bazı insanların inanılmaz bir şekilde geveze olmasına neden oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam olarak da bu tip insanlar ortaya çıkarıyor! Peki, dili boyundan daha uzun burçlar hangisidir? İşte çok konuşan ama boş konuşan o burçlar….
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20 Haz 2022 - 10:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.