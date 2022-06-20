SGK ve Bağkur Emeklisine Müjdeli Haber! Yapı Kredi 4.000 TL, TEB 3.750 TL, Garanti Bank 3.500 TL, Akbank 2.500 TL ve İş Bankası 2.500 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyon anlaşması kapsamında üç yıla bir promosyon olan emekliler maaşını taşıyıp, üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan almaya söz vermesi haline 2022 yılında da bu promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, banka banka emekli promosyon tutarları…

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