Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her hafta Salı akşamı bir isim hayallerine veda eden kişi oluyor. Anıl Berk Baki ve Avatar Atakan gibi final koltuğunda olduğu düşünülen isimlerin ardından bir de Ogeday Girişken’in veda etmesi sosyal medyayı salladı geçmişti. Ortaya atılan bir iddia ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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