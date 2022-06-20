- 20 Haz 2022 - 10:58 G: 20 Haz 2022 - 11:13

Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’in vedasının ardından bomba bir iddia gündeme geldi. Yarışmadan çekildiği iddia edilen Ogeday Girişken, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Acun Medya’nın ve Acun Ilıcalı’nın konseyin son beş dakikasında verdiği kararla “yok artık” dedirtti. Peki, Survivor 2017 döneminin şampiyonu Ogeday Girişken yarışmadan elendi mi, çekildi mi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her hafta Salı akşamı bir isim hayallerine veda eden kişi oluyor. Anıl Berk Baki ve Avatar Atakan gibi final koltuğunda olduğu düşünülen isimlerin ardından bir de Ogeday Girişken’in veda etmesi sosyal medyayı salladı geçmişti. Ortaya atılan bir iddia ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Haz 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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