Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’in vedasının ardından bomba bir iddia gündeme geldi. Yarışmadan çekildiği iddia edilen Ogeday Girişken, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Acun Medya’nın ve Acun Ilıcalı’nın konseyin son beş dakikasında verdiği kararla “yok artık” dedirtti. Peki, Survivor 2017 döneminin şampiyonu Ogeday Girişken yarışmadan elendi mi, çekildi mi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her hafta Salı akşamı bir isim hayallerine veda eden kişi oluyor. Anıl Berk Baki ve Avatar Atakan gibi final koltuğunda olduğu düşünülen isimlerin ardından bir de Ogeday Girişken’in veda etmesi sosyal medyayı salladı geçmişti. Ortaya atılan bir iddia ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.