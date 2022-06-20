Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızından Yürekleri Sızlatan Haber! Kansere Yakalanmıştı; Ekranlara Dönecek Derken Gelen Karar Yaktı! Yıktı! Yeni İşi…
Türkiye’nin Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığı genç ve yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, dizide ortaya koyduğu başarılı performansıyla da tüm dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıl lenfoma kanserine yakalandığı öğrenilen ve bu sebeple Arka Sokaklar dizisine veda eden ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sevenlerini üzen ünlü oyuncunun tedavisinin iyiye gittiği ve iyileştikten sonra Arka Sokaklar dizisi ile ekranlara dönüş yapması bekleniyordu. İşte dataylar...
Sevenlerinin merakla haber beklediği Boğaç Aksoy’dan bu kez sevenlerini çok üzen bir haber geldi. Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan genç ve yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz yıl lenf kanserine yakalanmış ve sevenlerini çok üzmüştü. Hastalığından dolayı oyunculuğa ara vermek durumunda kalan ünlü oyuncu, tedavi sürecine geçmiş ve zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak sağlık durumu hakkında bilgiler vermişti. Ünlü oyuncunun sağlığına kavuştuktan sonra ekranlara döneceği ve oyunculuk kariyerine devam edeceği düşünülüyordu ancak Boğaç Aksoy’dan sevenlerini üzen bir haber geldi.
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20 Haz 2022 - 11:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.