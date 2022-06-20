Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızından Yürekleri Sızlatan Haber! Kansere Yakalanmıştı; Ekranlara Dönecek Derken Gelen Karar Yaktı! Yıktı! Yeni İşi…

Sevenlerinin merakla haber beklediği Boğaç Aksoy’dan bu kez sevenlerini çok üzen bir haber geldi. Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan genç ve yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz yıl lenf kanserine yakalanmış ve sevenlerini çok üzmüştü. Hastalığından dolayı oyunculuğa ara vermek durumunda kalan ünlü oyuncu, tedavi sürecine geçmiş ve zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak sağlık durumu hakkında bilgiler vermişti. Ünlü oyuncunun sağlığına kavuştuktan sonra ekranlara döneceği ve oyunculuk kariyerine devam edeceği düşünülüyordu ancak Boğaç Aksoy’dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

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