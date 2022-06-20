Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 3 TL İndirim! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Haziran Fiyat Listesi
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini arttırdı. Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilenler...
Bir süredir sürekli zam almasının ardından motorinde 30 TL sınırının da aşılması sürücüleri endişelendirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta indirim umudu doğdu! Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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20 Haz 2022 - 11:16 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.