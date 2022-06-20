- 20 Haz 2022 - 11:16 G: 20 Haz 2022 - 11:20

Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 3 TL İndirim! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Haziran Fiyat Listesi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini arttırdı. Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilenler...

Bir süredir sürekli zam almasının ardından motorinde 30 TL sınırının da aşılması sürücüleri endişelendirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta indirim umudu doğdu! Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

20 Haz 2022 - 11:16 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Emeklilere Müjdeli Haber! SGK ve Bağkur Emeklisine Yapı Kredi 4.000 TL, TEB 3.750 TL, Garanti Bank 3.500 TL, Akbank 2.500 TL ve İş Bankası 2.500 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor… mask
Emeklilere Müjdeli Haber! SGK ve Bağkur Emeklisine Yapı Kredi 4.000 TL, TEB 3.750 TL, Garanti Bank 3.500 TL, Akbank 2.500 TL ve İş Bankası 2.500 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor…
Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 20 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 20 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları!
20 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi? Sigara Zammı Sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte Zamlı Güncel Sigara Fiyatları... mask
20 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi? Sigara Zammı Sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte Zamlı Güncel Sigara Fiyatları...
Bir Erkek Bir Kadına Nasıl Aşık Olur? İşte Doğru Adamı Kendinize Bağlamanın 5 Yolu! mask
Bir Erkek Bir Kadına Nasıl Aşık Olur? İşte Doğru Adamı Kendinize Bağlamanın 5 Yolu!
Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu? mask
Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu?
Arda Kural’dan Şok Eden Haber! Aylarca, Yıllarca Tedavi Olmuş; Sokaklarda Bile Yatmıştı… Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Arda Kural’dan Şok Eden Haber! Aylarca, Yıllarca Tedavi Olmuş; Sokaklarda Bile Yatmıştı… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
İyilik Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! 2. Sezon Olacak Deniyordu; Köşeden Döndüler! Başladığı Gibi Bitiyor Mu? mask
İyilik Dizisi İçin FOX TV’den Bomba Karar! 2. Sezon Olacak Deniyordu; Köşeden Döndüler! Başladığı Gibi Bitiyor Mu?
Altın Fiyatları Yine Fırladı! En Küçüğü 1000 TL’yi Aşmıştı! Yine De Durdurulamıyor! Kuyumculara Girenler Bayılıyor! Düğün Nişan Yapacaklar Vah Tüh Diyor! İşte O İnanılmaz Fiyatlar. mask
Altın Fiyatları Yine Fırladı! En Küçüğü 1000 TL’yi Aşmıştı! Yine De Durdurulamıyor! Kuyumculara Girenler Bayılıyor! Düğün Nişan Yapacaklar Vah Tüh Diyor! İşte O İnanılmaz Fiyatlar.
Hülya Avşar Kıvırdıkça Kıvırdı! “58 Yaşındayım” Demedi; Sokak Ortasında… “Bu Kadın En Sonunda Çıldırdı!” Neler Oluyor? mask
Hülya Avşar Kıvırdıkça Kıvırdı! “58 Yaşındayım” Demedi; Sokak Ortasında… “Bu Kadın En Sonunda Çıldırdı!” Neler Oluyor?
Hakan Ural Sert Sözleriyle Ortalığı İnletti! Hakan Ural Askerlik Yaptı mı Yapmadı mı? Sosyal Medya Çok Karışacak… mask
Hakan Ural Sert Sözleriyle Ortalığı İnletti! Hakan Ural Askerlik Yaptı mı Yapmadı mı? Sosyal Medya Çok Karışacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızından Bomba Haber! Kansere Yakalanmıştı; Ekranlara Dönecek Derken Gelen Karar Yaktı! Yıktı! Yeni İşi… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızından Bomba Haber! Kansere Yakalanmıştı; Ekranlara Dönecek Derken Gelen Karar Yaktı! Yıktı! Yeni İşi…
Emeklilere Müjdeli Haber! SGK ve Bağkur Emeklisine Yapı Kredi 4.000 TL, TEB 3.750 TL, Garanti Bank 3.500 TL, Akbank 2.500 TL ve İş Bankası 2.500 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor… mask
Emeklilere Müjdeli Haber! SGK ve Bağkur Emeklisine Yapı Kredi 4.000 TL, TEB 3.750 TL, Garanti Bank 3.500 TL, Akbank 2.500 TL ve İş Bankası 2.500 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor…
Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!” mask
Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!”
Dili Boyundan Daha Uzun Burçlar Hangisidir? İşte Çok Konuşan Ama Boş Konuşan O Burçlar…. mask
Dili Boyundan Daha Uzun Burçlar Hangisidir? İşte Çok Konuşan Ama Boş Konuşan O Burçlar….
Müge Anlı’nın Evleneceği Kişinin İlk Görselleri Ortaya Çıktı! Aşık Olduğunu Canlı Yayında Haykırmıştı… “Türkiye’nin Eniştesi!” Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? mask
Müge Anlı’nın Evleneceği Kişinin İlk Görselleri Ortaya Çıktı! Aşık Olduğunu Canlı Yayında Haykırmıştı… “Türkiye’nin Eniştesi!” Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir?
Zor Yola, Kolay İnsanlarla Çıkan Burçlar? İşte Yarı Yolda Kalıp, Hep Satılan O Burçlar… mask
Zor Yola, Kolay İnsanlarla Çıkan Burçlar? İşte Yarı Yolda Kalıp, Hep Satılan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL