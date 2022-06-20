Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 3 TL İndirim! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Haziran Fiyat Listesi

Bir süredir sürekli zam almasının ardından motorinde 30 TL sınırının da aşılması sürücüleri endişelendirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta indirim umudu doğdu! Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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