Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova Dizisini Hemen Unuttu! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki, Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?
ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 141. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. 4. sezonunun sonunda ekranlara veda eden dizinin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sona ermesinden sonra vakit kaybetmeden yeni projesine atıldı.
. Final yapan, başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisini çabuk unutan Altınbilek, yeni projesi ile sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni projesini duyuran ünlü oyuncu bu projede paraya para demeyecek!
Ünlü ve güzel oyuncu Hilal Altınbilek 11 Şubat 1991’de (31 yaşında) İzmir’de dünyaya geldi. Kosova kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve küçük yaşlarda tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Altınbilek, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa adım attı. Bir güzellik yarışmasında 5. olan ve ardından Müjdat Gezen Sanat Merkez’inde eğitim alan Altınbilek, 2011 yılında Derin Sular dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini de yaşadı. Ardından Karagül ve Hayatımın Aşkı dizilerinde de rol alan Hilal Altınbilek, 2018 – 2022 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde “Züleyha” karakteri ile başrolde yer aldı.
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20 Haz 2022 - 11:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.