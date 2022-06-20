Hadise Hamile Mi? Çiçeği Burnundaki Çiften Müjdeli Haber Geldi! O Fotoğrafın Nedeni Ortaya Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer…
Gündemden düşmek nedir bilmeyen Hadise’nin hamile olduğuna dair iddialar sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz haftalarda evlenen çiçeği burnunda çift, Mehmet Dinçerler ve Hadise’den müjdeli haber gelince herkes şok içerisinde kaldı! O fotoğrafın nedenini duyan gören neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medyayı sallayan bu durum; bir anda çok konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sessiz sedasız; nikah, düğün ve nişan törenini yapan Hadise, gelen davetlilere ise görsel çekmemesi için uyarıda bulunmuştu. Halen düğününe ait tek bir kare fotoğraf yayınlamayan Hadise’nin hamile olduğu iddiaları ağızları açık bıraktı. Son görselinde yapmış olduğu tek şey tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.