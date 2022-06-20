Hadise Hamile Mi? Çiçeği Burnundaki Çiften Müjdeli Haber Geldi! O Fotoğrafın Nedeni Ortaya Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer…

Sessiz sedasız; nikah, düğün ve nişan törenini yapan Hadise, gelen davetlilere ise görsel çekmemesi için uyarıda bulunmuştu. Halen düğününe ait tek bir kare fotoğraf yayınlamayan Hadise’nin hamile olduğu iddiaları ağızları açık bıraktı. Son görselinde yapmış olduğu tek şey tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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