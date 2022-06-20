- 20 Haz 2022 - 11:56 G: 20 Haz 2022 - 12:14

Dilan Çiçek Deniz’in Transparan Kıyafeti Olay Üzerine Olay Yarattı! Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle… “Ne Fiziğin Varmış Be!” Twitter Sallanıyor…

Güzelliğiyle milyonların dikkatlerini üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz’in transparan kıyafeti olay üzerine olay yarattı. Kasığına kadar açılan elbisesiyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz’e takipçileri ise “Ne fiziğin varmış be” yorumlarını yaptılar! Twitter’ı sallayan Dilan Çiçek Deniz, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle yıldızını parlatan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisiyle kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmaya başlamıştı. Oyunculuk yeteneklerini her dizisinde gösteren Dilan Çiçek Deniz, hayran kitlesini de katlayarak artırmıştı. Sosyal medya üzerinden oldukça çekici bir paylaşımda bulunan Dilan Çiçek Deniz, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Haz 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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