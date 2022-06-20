- 20 Haz 2022 - 13:24

Survivor Nisa’dan Ogeday Girişken İtirafı! El Ele Tutuşup All Star’a Katılmışlardı; Yayın Sırasında Dedikleri Şok Etti! “O Benim Kalbimde!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Ogeday Girişken’in arkasından en çok ağlayan isim biricik sevgilisi Nisa Bölükbaşı olmuştu. Ogeday Girişken’in elendiğini Acun Ilıcalı’nın ağzından duyan Nisa Bölükbaşı, gözyaşlarına boğulmuştu. Ogeday Girişken’in elenmesinden sonra ilk kez konuşan Bölükbaşı, şok bir itirafta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir eleme daha geride kalmıştı. Berkan Karabulut, Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ve Hikmet Tuğsuz arasından elenen isim Ogeday Girişken olmuştu. Biricik sevgilisi Nisa Bölükbaşı’yla el ele tutuşup All Star’a gelen Ogeday Girişken, sevgili olduklarını hiçbir zaman net olarak açıklamamışlardı. Girişken’in vedasından sonra Bölükbaşı’nın yayın sırasında dedikleri şok etti. İşte “O benim kalbimde” diyen Nisa Bölükbaşı’nın sözleri…

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20 Haz 2022 - 13:24 Ankara- Yaşam

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