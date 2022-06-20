Survivor Nisa’dan Ogeday Girişken İtirafı! El Ele Tutuşup All Star’a Katılmışlardı; Yayın Sırasında Dedikleri Şok Etti! “O Benim Kalbimde!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir eleme daha geride kalmıştı. Berkan Karabulut, Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ve Hikmet Tuğsuz arasından elenen isim Ogeday Girişken olmuştu. Biricik sevgilisi Nisa Bölükbaşı’yla el ele tutuşup All Star’a gelen Ogeday Girişken, sevgili olduklarını hiçbir zaman net olarak açıklamamışlardı. Girişken’in vedasından sonra Bölükbaşı’nın yayın sırasında dedikleri şok etti. İşte “O benim kalbimde” diyen Nisa Bölükbaşı’nın sözleri…

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