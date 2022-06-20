Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Bakın Kim Çıktı! Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Katre Yırtıcı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 10 Yıl Sonra Nihayet…
Arda Turan, kardeşi Okan Turan ile Katre Yırtıcı’nın düğününe katıldı. Görkemli bir düğün ile dünya evine giren Okan Turan’ı kim olduğu ise, bu düğünün ardından daha büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Arda Turan'ın kardeşi Okan kimdir, ünlü mü, mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...
Yeşil sahaların efsanevi isimlerinden biri olan Arda Turan bir süredir sadece meslek kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün kardeşinin en mutlu gününe şahitlik eden Arda Turan, kardeşi Okan Turan ile Katre Yırtıcı’nın düğününe katıldı. Görkemli bir düğün ile dünya evine giren Okan Turan’ı kim olduğu ise, bu düğünün ardından daha büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Arda Turan'ın kardeşi Okan kimdir, ünlü mü, mesleği ne? Okan Turan kaç yaşında? Okan Turan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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20 Haz 2022 - 13:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.