Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Bakın Kim Çıktı! Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Katre Yırtıcı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 10 Yıl Sonra Nihayet…

Yeşil sahaların efsanevi isimlerinden biri olan Arda Turan bir süredir sadece meslek kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün kardeşinin en mutlu gününe şahitlik eden Arda Turan, kardeşi Okan Turan ile Katre Yırtıcı’nın düğününe katıldı. Görkemli bir düğün ile dünya evine giren Okan Turan’ı kim olduğu ise, bu düğünün ardından daha büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Arda Turan'ın kardeşi Okan kimdir, ünlü mü, mesleği ne? Okan Turan kaç yaşında? Okan Turan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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