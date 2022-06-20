Esra Ezmeci’den Gelen Cinsel İtiraf Ağızları Açık Bıraktı! Armağan Çağlayan Baygınlık Geçirdi; Dili Tutuldu! “Midemiz İyice Bulandı!”

Son dönemlerde popülaritesi giderek artan ve Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olan Ezmeci, programda yaptığı söyleşide dile getirdiği +18 itiraflarla ağızları resmen açık bıraktı. Sosyal medya hesabından kendisine gelen cinsel soru ve itiraflara verdiği yanıtlarla adından söz ettiren ve son dönemlerde oldukça geniş bir kitle tarafından takip edilen biri isim haline gelen Esra Ezmeci, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın Youtube programına katıldı.

Zor Ama Yine De Sor programına konuk olan Esra Ezmeci, Çağlayan’ın sorduğu sorulara yanıt verirken kendisine gelen +18 itiraflara örnekler verdi. Esra Ezmeci’nin verdiği örnekler karşısında Armağan Çağlayan bile şaşkınlık içinde kalırken, Ezmeci’nin örneklerinden birine ünlü sunucu Çağlayan “İnanamıyorum” sözü ile karşılık verdi.

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