- 20 Haz 2022 - 13:48 G: 20 Haz 2022 - 13:54

Survivor Avatar Atakan’ın Yarışma Sonrasında Yaptığı Olay Oldu! Acun Ilıcalı Bile Saatlerce Bir Köşede Ağladı! “Yok Artık!”

Survivor All Star 2022 yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Çağan Atakan Arslan ise, yurda dönmüş bulunuyor. Survivor Atakan yurda döner dönmez ne yaptı? İşte merak edilenler...

Türkiye’nin en çok takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini ilk bölümden bu yana koruyan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; bir yandan da elemelerini sürdürüyor. Survivor All Star 2022 yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Çağan Atakan Arslan ise, yurda dönmüş bulunuyor. Yurda dönüş görüntüleriyle herkesi duygulan Survivor Atakan’ı ilk durağı ise, o adres oluyor! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasından Atakan elendi mi? Survivor Atakan yurda döner dönmez ne yaptı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

20 Haz 2022 - 13:48 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!” mask
Survivor Ogeday Yarışmadan Çekildi Mi? Sosyal Medya Sallanıyor; Acun Medya Konseyin Son 5 Dakikasında… “Yok Artık!”
Survivor Hikmet, Nagihan’ı Öpmeye Mi Çalıştı? “Ahlaksız Teklif” Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı! mask
Survivor Hikmet, Nagihan’ı Öpmeye Mi Çalıştı? “Ahlaksız Teklif” Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı!
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü… mask
Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü…
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya… mask
Survivor Batuhan’ın Kazandığı Araba Başına Bela Oldu! Acun Ilıcalı Hediye Etti Ama Altından Bir Araba Parası Daha Çıktı! Sadece Deposunu Doldurmaya…
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti… mask
Survivor Yarışmasında İlk Bireysel Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Oldu! Ogeday’ın Elenmesinden Sonra Acun Ilıcalı Bayılıp Düşecek! O İsim Resti Çekti…
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!” mask
Survivor Yarışmasından Nisa Bölükbaşı Çekilecek Mi? Sevgilisi Ogeday Girişken’den Sonra Acun Ilıcalı İkna Edemedi… “Güle Güle Bölükbaşı!”
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş… mask
Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına… mask
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına…
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa’dan Ogeday Girişken İtirafı! El Ele Tutuşup All Star’a Katılmışlardı; Yayın Sırasında Dedikleri Şok Etti! “O Benim Kalbimde!” mask
Survivor Nisa’dan Ogeday Girişken İtirafı! El Ele Tutuşup All Star’a Katılmışlardı; Yayın Sırasında Dedikleri Şok Etti! “O Benim Kalbimde!”
Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Bakın Kim Çıktı! Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Katre Yırtıcı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 10 Yıl Sonra Nihayet… mask
Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Bakın Kim Çıktı! Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Katre Yırtıcı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 10 Yıl Sonra Nihayet…
Esra Ezmeci’den Gelen Cinsel İtiraf Ağızları Açık Bıraktı! Armağan Çağlayan Baygınlık Geçirdi; Dili Tutuldu! “Midemiz İyice Bulandı!” mask
Esra Ezmeci’den Gelen Cinsel İtiraf Ağızları Açık Bıraktı! Armağan Çağlayan Baygınlık Geçirdi; Dili Tutuldu! “Midemiz İyice Bulandı!”
Dilan Çiçek Deniz’in Transparan Kıyafeti Olay Üzerine Olay Yarattı! Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle… “Ne Fiziğin Varmış Be!” Twitter Sallanıyor… mask
Dilan Çiçek Deniz’in Transparan Kıyafeti Olay Üzerine Olay Yarattı! Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle… “Ne Fiziğin Varmış Be!” Twitter Sallanıyor…
Hadise Hamile Mi? Çiçeği Burnundaki Çiften Müjdeli Haber Geldi! O Fotoğrafın Nedeni Ortaya Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer… mask
Hadise Hamile Mi? Çiçeği Burnundaki Çiften Müjdeli Haber Geldi! O Fotoğrafın Nedeni Ortaya Çıkınca Herkes Şok Oldu! Meğer…
Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova Dizisini Hemen Unuttu! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki, Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor? mask
Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova Dizisini Hemen Unuttu! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki, Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL