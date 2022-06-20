Survivor Avatar Atakan’ın Yarışma Sonrasında Yaptığı Olay Oldu! Acun Ilıcalı Bile Saatlerce Bir Köşede Ağladı! “Yok Artık!”
Survivor All Star 2022 yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Çağan Atakan Arslan ise, yurda dönmüş bulunuyor. Survivor Atakan yurda döner dönmez ne yaptı? İşte merak edilenler...
Türkiye’nin en çok takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini ilk bölümden bu yana koruyan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; bir yandan da elemelerini sürdürüyor. Survivor All Star 2022 yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Çağan Atakan Arslan ise, yurda dönmüş bulunuyor. Yurda dönüş görüntüleriyle herkesi duygulan Survivor Atakan’ı ilk durağı ise, o adres oluyor! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasından Atakan elendi mi? Survivor Atakan yurda döner dönmez ne yaptı? İşte, detaylar…
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20 Haz 2022 - 13:48 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.