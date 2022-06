Survivor Avatar Atakan’ın Yarışma Sonrasında Yaptığı Olay Oldu! Acun Ilıcalı Bile Saatlerce Bir Köşede Ağladı! “Yok Artık!”

Türkiye’nin en çok takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini ilk bölümden bu yana koruyan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; bir yandan da elemelerini sürdürüyor. Survivor All Star 2022 yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen Çağan Atakan Arslan ise, yurda dönmüş bulunuyor. Yurda dönüş görüntüleriyle herkesi duygulan Survivor Atakan’ı ilk durağı ise, o adres oluyor! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasından Atakan elendi mi? Survivor Atakan yurda döner dönmez ne yaptı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...