Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Selen Görgüzel Bikinisiyle Şok Etti! “Abla Hem Akıyorsun Hem Yakıyorsun!” Sosyal Medya Sallanıyor!
Ünlü şarkıcının nefes kesen pozlarına gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekiciydi! Peki, Hamdi Alkan’ın eski eşi Seren Görgüzel nasıl bir paylaşım yaptı? Şarkıcı Seren Görgüzel’in paylaşımlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, merak edilenler...
Hamdi Alkan ile olan evliliğini noktaladıktan sonra verdiği pozların cüretkarlığını artıran şarkıcı Seren Görgüzel’den yeni bir fotoğraf paylaşımı daha geldi. İddialı pozlarına bir yenisini daha bu paylaşımı ile ekleyen Seren Görgüzel’in o pozu sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Ünlü şarkıcının nefes kesen pozlarına gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekiciydi! Peki, Hamdi Alkan’ın eski eşi Seren Görgüzel nasıl bir paylaşım yaptı? Şarkıcı Seren Görgüzel’in paylaşımlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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01 Ağu 2022 - 22:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.