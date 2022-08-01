Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Selen Görgüzel Bikinisiyle Şok Etti! “Abla Hem Akıyorsun Hem Yakıyorsun!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Hamdi Alkan ile olan evliliğini noktaladıktan sonra verdiği pozların cüretkarlığını artıran şarkıcı Seren Görgüzel’den yeni bir fotoğraf paylaşımı daha geldi. İddialı pozlarına bir yenisini daha bu paylaşımı ile ekleyen Seren Görgüzel’in o pozu sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Ünlü şarkıcının nefes kesen pozlarına gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekiciydi! Peki, Hamdi Alkan’ın eski eşi Seren Görgüzel nasıl bir paylaşım yaptı? Şarkıcı Seren Görgüzel’in paylaşımlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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