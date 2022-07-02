Kurban Bayramında Yola Çıkacaklara Kabus Gibi Haber! Otobüs Biletlerine Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkesin Oturduğu Yerde Kalacak…
Son dönemlerde ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşın cebini her alanda zorlamaya devam ediyor. 2022 yılı enerji fiyatlarındaki ani yükselişlerle başlamış ve bu artışlar kısa sürede elektrik ve doğalgaz faturalarına yansımıştı. İlerleyen dönemlerde artan enflasyon ve fiyat zamları ile birlikte ekonomik sorunlar da büyümeye başlarken, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, diğer alandaki ürün ve hizmetlere gelen zamları da tetiklemişti.
Akaryakıt zamları sonrasında bu zamlardan payını en fazla alanlardan biri de ulaşım sektörü oldu. Kurban Bayramı öncesinde tatil planı yapanlara kötü haber otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlardan geldi.
9 Temmuz 2022 günü tüm İslam alemi Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Öte yandan bayram ile birlikte vatandaşlar bayram tatilini de değerlendirecek. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı ve bu bayramda memleketine, tatile gitmeyi düşünenler ulaşım için en uygun seçenekleri araştırmaya başladı. Ancak akaryakıt zamları sonrasında hızla yükselen otobüs bileti fiyatlar cep yakmaya başladı. Akaryakıt zamları sonrası otobüs fiyatlarında görülen zam oranları, Ramazan Bayramı’ndan bu yana %65 oranını buldu.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Tem 2022 - 00:01 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.