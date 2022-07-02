Kurban Bayramında Yola Çıkacaklara Kabus Gibi Haber! Otobüs Biletlerine Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkesin Oturduğu Yerde Kalacak…

Akaryakıt zamları sonrasında bu zamlardan payını en fazla alanlardan biri de ulaşım sektörü oldu. Kurban Bayramı öncesinde tatil planı yapanlara kötü haber otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlardan geldi.

9 Temmuz 2022 günü tüm İslam alemi Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Öte yandan bayram ile birlikte vatandaşlar bayram tatilini de değerlendirecek. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı ve bu bayramda memleketine, tatile gitmeyi düşünenler ulaşım için en uygun seçenekleri araştırmaya başladı. Ancak akaryakıt zamları sonrasında hızla yükselen otobüs bileti fiyatlar cep yakmaya başladı. Akaryakıt zamları sonrası otobüs fiyatlarında görülen zam oranları, Ramazan Bayramı’ndan bu yana %65 oranını buldu.

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