Survivor All Star’dan Şok Eden Aşk! Survivor Mert Öcal’dan Sude Burcu’lu Gönderme! Sosyal Medya Sallanıyor; Neredeyse Öpüşüyorlardı!

Sevilen programda aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda adaya veda eden Sude Burcu ile Mert Öcal’ın ilişkisi de tam gaz devam ediyor. İlişkileri ile gündeme gelen ikili, bu kez de katıldıkları bir düğünden paylaştıkları romantik pozlarla sosyal medyayı salladı. Survivor Türkiye yarışması uzun yıllardır TV 8 ekranlarında Acun Medya imzası ile izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programı her sezonda ve her bölümde başarılı reyting sonuçları elde ederken, program her sezonunda çeşitli aşk söylenti ve gelişmeleriyle de gündeme gelmekten geri kalmıyor. Her sezonun artık değişmez bir dedikodusu olan aşk söylentileri, bu sezon Mert Öcal ve Sude Burcu isimleri arasında çıkmıştı. Programda aşk yaşamaya başlayan ve adaya veda eden ikili, ada dışında da ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Ünlü çift, bu kez de romantik pozlarıyla gündeme geldi.

