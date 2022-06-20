Survivor All Star’dan Şok Eden Aşk! Survivor Mert Öcal’dan Sude Burcu’lu Gönderme! Sosyal Medya Sallanıyor; Neredeyse Öpüşüyorlardı!
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor All Star’da artık final haftasına sayılı günler kaldı. İzleyiciler, Temmuz ayının ortalarında final yapması beklenen başarılı yarışma programında kimlerin adaya veda edeceğini, finale kimlerin kalacağını bir an önce görmek istiyor. Yarışma heyecanının sürdüğü program, öte yandan aşk dedikoduları ve aşk gelişmeleriyle de gündeme geliyor. İşte detaylar...
Sevilen programda aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda adaya veda eden Sude Burcu ile Mert Öcal’ın ilişkisi de tam gaz devam ediyor. İlişkileri ile gündeme gelen ikili, bu kez de katıldıkları bir düğünden paylaştıkları romantik pozlarla sosyal medyayı salladı. Survivor Türkiye yarışması uzun yıllardır TV 8 ekranlarında Acun Medya imzası ile izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programı her sezonda ve her bölümde başarılı reyting sonuçları elde ederken, program her sezonunda çeşitli aşk söylenti ve gelişmeleriyle de gündeme gelmekten geri kalmıyor. Her sezonun artık değişmez bir dedikodusu olan aşk söylentileri, bu sezon Mert Öcal ve Sude Burcu isimleri arasında çıkmıştı. Programda aşk yaşamaya başlayan ve adaya veda eden ikili, ada dışında da ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Ünlü çift, bu kez de romantik pozlarıyla gündeme geldi.
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20 Haz 2022 - 23:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.