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22 Haz 2022 - 08:27

Survivor 2022 Şampiyonu İfşa Oldu! Semih Öztürk Ağzından Kaçırdı! Acun Ilıcalı Bile Büyük Şok Yaşadı! Görenlerin Dili Tutuldu! Ne Hikmet, Ne Batuhan, Ne Nagihan, Nede Başka Biri…

Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor Ekstra’da yıllarca yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk, programdan ayrıldıktan sonra Survivor yarışması hakkında yorumlarda bulunmaya devam etti. Son paylaşımıyla “Acun Ilıcalı’yı sırtından bıçakladı” dedirten Semih Öztürk, şampiyonu açık açık ifşa etti. Ne Hikmet’ten, ne başka birisinden bahseden Semih Öztürk, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…