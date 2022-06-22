- 22 Haz 2022 - 08:27

Survivor 2022 Şampiyonu İfşa Oldu! Semih Öztürk Ağzından Kaçırdı! Acun Ilıcalı Bile Büyük Şok Yaşadı! Görenlerin Dili Tutuldu! Ne Hikmet, Ne Batuhan, Ne Nagihan, Nede Başka Biri…

Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor Ekstra’da yıllarca yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk, programdan ayrıldıktan sonra Survivor yarışması hakkında yorumlarda bulunmaya devam etti. Son paylaşımıyla “Acun Ilıcalı’yı sırtından bıçakladı” dedirten Semih Öztürk, şampiyonu açık açık ifşa etti. Ne Hikmet’ten, ne başka birisinden bahseden Semih Öztürk, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor’da Adem Kılıççı, Berkan Karabulut’u potaya göndermişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümü izleyen Semih Öztürk, bomba bir açıklamada bulundu! Şampiyon olan ismi resmen açıklayan Öztürk, milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Haz 2022 - 08:27 Ankara- Yaşam

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