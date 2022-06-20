Survivor Panorama Masası Komple Değişiyor! Sunucular All Star’dan Çıktı; Öyle İsimler Geliyor Ki… “Allah Başımızdan Eksik Etsin Derken…”
Tv8 ekranlarını yorumlayan Survivor Panorama masasındaki tüm isimlerin değişeceği; yerlerine yeni isimlerin geleceği gündeme bomba gibi düştü! Yeni sunucularını All Star yarışmasından seçen Acun Ilıcalı, öyle isimleri getirdi ki, sosyal medya savaş alanına döndü! İşte binlerce Survivor izleyicisine “Allah başımızdan eksik etsin derken yaşanana bak” dedirten o isimler…
Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Gökhan Özdemir, İhsan Tarkan ve Kübra Açıl’ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor Panorama masasında konuşulan konular gündeme bomba gibi düşüyor. Sunucuların taraflı yorum yaptığını dile getiren seyirciler ise bu durumdan sıkıldıklarını belirten paylaşımlar yapınca; Acun Ilıcalı yeni sezon için düğmeye bastı. Survivor All Star yarışmasının bomba isimlerine ilk teklifini götüren Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.