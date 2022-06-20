Survivor Panorama Masası Komple Değişiyor! Sunucular All Star’dan Çıktı; Öyle İsimler Geliyor Ki… “Allah Başımızdan Eksik Etsin Derken…”

Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Gökhan Özdemir, İhsan Tarkan ve Kübra Açıl’ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor Panorama masasında konuşulan konular gündeme bomba gibi düşüyor. Sunucuların taraflı yorum yaptığını dile getiren seyirciler ise bu durumdan sıkıldıklarını belirten paylaşımlar yapınca; Acun Ilıcalı yeni sezon için düğmeye bastı. Survivor All Star yarışmasının bomba isimlerine ilk teklifini götüren Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?

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