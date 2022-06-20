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20 Haz 2022 - 18:26

Seda Sayan İşinden Olabilir! STAR TV’den Apar Topar Çıkarıldı; Üzeri Karalandı! Çağlar Ökten Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oldu Neler…

Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, milyonlarca lira kayıp edebilir! İşinden olacağı konuşulan Seda Sayan’ı STAR TV gözden çıkardı. Üzeri karalanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar! Gündeme bomba gibi düşen bu durum; görenlerin, duyanların ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…