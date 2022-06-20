Seda Sayan İşinden Olabilir! STAR TV’den Apar Topar Çıkarıldı; Üzeri Karalandı! Çağlar Ökten Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oldu Neler…
Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, milyonlarca lira kayıp edebilir! İşinden olacağı konuşulan Seda Sayan’ı STAR TV gözden çıkardı. Üzeri karalanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar! Gündeme bomba gibi düşen bu durum; görenlerin, duyanların ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Normal şartlarda 7 Mayıs’ta evlenecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çift, yaşadıkları sorunlardan dolayı Nisan ayında nikah masasına oturmaya karar vermişti. İkilinin ani evlilik kararı herkesin ağzını açık bırakmıştı. 14 Şubat’ta evlilik teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde dünya evine girmişti. Aşk hayatı yolunda olan Seda Sayan’ın iş hayatından gelen büyük darbe, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.