- 20 Haz 2022 - 18:54 G: 20 Haz 2022 - 19:08

Masterchef Jürisi İçin Son Dakika Kararı! Arda Türkmen, CZN Burak ve Nusret’in Geleceği Konuşuluyordu… Acun Medya İsimleri Açıkladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bitmesiyle birlikte ekranlara giriş yapacak olan Masterchef’te jürilerin değişeceğine dair iddialar gündeme sıkça düşmüştü ama gelen son dakika kararı her şeyin gün ışığına tutulmasına neden oldu! Arda Türkmen, CZN Burak ve Nusret gibi isimlerin geleceği konuşuluyordu ama Acun Medya isimleri tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son sezonunda Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin karşı karşıya çıkmıştı. Eren Kaşıkçı finalin ismi olmuş ve kupayı kaldırmıştı. Kupayı, Masterchef şampiyonuna teslim eden Masterchef, bir sezonu daha kapatmıştı. Yeni sezon için çalışmalar başlamıştı ama iddialarda peş peşe gelmişti. Nusret, CZN Burak ve Arda Türkmen’in bu sezonda yer alacağı konuşuluyordu ama son dakika açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Haz 2022 - 18:54 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şef Vitesi Beşe Taktı! Acun Ilıcalı’nın Dolar Fırlattığı Konuşuluyordu… Meğer Acun Ilıcalı’yla… “Yok Artık!” mask
Masterchef Mehmet Şef Vitesi Beşe Taktı! Acun Ilıcalı’nın Dolar Fırlattığı Konuşuluyordu… Meğer Acun Ilıcalı’yla… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışması İçin Mehmet Yalçınkaya Kararı! Acun Ilıcalı’yla Sözleşmelerinin Bittiği Konuşuluyordu; Bomba Patladı! “Çok Şükür!” mask
Masterchef Yarışması İçin Mehmet Yalçınkaya Kararı! Acun Ilıcalı’yla Sözleşmelerinin Bittiği Konuşuluyordu; Bomba Patladı! “Çok Şükür!”
Masterchef Burcu Önal’ın Değişimi Rönesans Etkisi Yarattı! Görenler Dondu Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çakma Dilara Olmuş!” mask
Masterchef Burcu Önal’ın Değişimi Rönesans Etkisi Yarattı! Görenler Dondu Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çakma Dilara Olmuş!”
Acun Ilıcalı Masterchef Jürisi Mehmet Şef Hakkında Kararını Verdi! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Masterchef Jürisi Mehmet Şef Hakkında Kararını Verdi! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasına Survivor All Star Bomba Transfer! Mehmet Şef “Özellikle İstiyorum” Dedi; Anlaşmalar Tamamlandı! Geliyor… mask
Masterchef Yarışmasına Survivor All Star Bomba Transfer! Mehmet Şef “Özellikle İstiyorum” Dedi; Anlaşmalar Tamamlandı! Geliyor…
Masterchef Yarışması İptal Mi Edildi? Başlamadan Bitti; Acun Ilıcalı Tüm Çekimlerin Fişini Çekti! Set Çalışanlarından Şeflere Kadar Herkesi… mask
Masterchef Yarışması İptal Mi Edildi? Başlamadan Bitti; Acun Ilıcalı Tüm Çekimlerin Fişini Çekti! Set Çalışanlarından Şeflere Kadar Herkesi…
Masterchef Jürilerinin Yeni Sezon Kazançları Dudak Uçuklattı! Üzerlerine Banka Açılsa Yeridir; Acun Servet Ödüyor! “Vay Maşallah!” mask
Masterchef Jürilerinin Yeni Sezon Kazançları Dudak Uçuklattı! Üzerlerine Banka Açılsa Yeridir; Acun Servet Ödüyor! “Vay Maşallah!”
Masterchef Dilara Nikah Masasına Oturuyor! Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Sergen Özen Değil Ama O İsimle… Nikah Şahidi Bile Belli! mask
Masterchef Dilara Nikah Masasına Oturuyor! Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Sergen Özen Değil Ama O İsimle… Nikah Şahidi Bile Belli!
Masterchef Somer Şef En Sonunda Kararını Verdi! Hayatının En Berbat Haberini Almış; Dünyası Başına Yıkılmıştı! “Ara Vermek Zorundayız…” mask
Masterchef Somer Şef En Sonunda Kararını Verdi! Hayatının En Berbat Haberini Almış; Dünyası Başına Yıkılmıştı! “Ara Vermek Zorundayız…”
Masterchef Jüri Üyelerinin Kazançları Akılları Yerinden Etti! En Yükseğini O İsim Alıyor… Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! mask
Masterchef Jüri Üyelerinin Kazançları Akılları Yerinden Etti! En Yükseğini O İsim Alıyor… Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan İşinden Olabilir! STAR TV’den Apar Topar Çıkarıldı; Üzeri Karalandı! Çağlar Ökten Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan İşinden Olabilir! STAR TV’den Apar Topar Çıkarıldı; Üzeri Karalandı! Çağlar Ökten Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oldu Neler…
Survivor Panorama Masası Komple Değişiyor! Sunucular All Star’dan Çıktı; Öyle İsimler Geliyor Ki… “Allah Başımızdan Eksik Etsin Derken…” mask
Survivor Panorama Masası Komple Değişiyor! Sunucular All Star’dan Çıktı; Öyle İsimler Geliyor Ki… “Allah Başımızdan Eksik Etsin Derken…”
İbrahim Tatlıses’in Sahne Fiyatına Olağanüstü Zam! “Ev Mi Alsam, İbrahim Tatlıses’i Mi Dinlesem?” Twitter Ayağa Kalktı! mask
İbrahim Tatlıses’in Sahne Fiyatına Olağanüstü Zam! “Ev Mi Alsam, İbrahim Tatlıses’i Mi Dinlesem?” Twitter Ayağa Kalktı!
Survivor All Star Yarışmasında 2. Dokunulmazlığın Sahibi Ortaya Çıktı! Batuhan ve Adem Hıçkırıklara Boğulacak! Devirleri Kapandı… mask
Survivor All Star Yarışmasında 2. Dokunulmazlığın Sahibi Ortaya Çıktı! Batuhan ve Adem Hıçkırıklara Boğulacak! Devirleri Kapandı…
Alemin Kralı Oben Açıldı Saçıldı! “Sen Neymişsin Böyle!” Birsu Demir’in Eski Halinden Eser Yok; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… mask
Alemin Kralı Oben Açıldı Saçıldı! “Sen Neymişsin Böyle!” Birsu Demir’in Eski Halinden Eser Yok; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki…
Semih Öztürk Acun Ilıcalı’yı Sırtından Bıçakladı! Şampiyonu Açık Açık İfşa Etti; Görenlerin Dili Tutuldu! Ne Hikmet, Ne Başka Biri… mask
Semih Öztürk Acun Ilıcalı’yı Sırtından Bıçakladı! Şampiyonu Açık Açık İfşa Etti; Görenlerin Dili Tutuldu! Ne Hikmet, Ne Başka Biri…
Müge Anlı’nın ATV’de Defteri Kapanıyor! “Ya O Ya Ben” İsteğine Ambargo Konuldu! Artık O Kanalla Çalışacak… Transfer Edildi! mask
Müge Anlı’nın ATV’de Defteri Kapanıyor! “Ya O Ya Ben” İsteğine Ambargo Konuldu! Artık O Kanalla Çalışacak… Transfer Edildi!
Survivor Mert Öcal’dan Sude Burcu’lu Gönderme! Sosyal Medya Sallanıyor; Neredeyse Öpüşüyorlardı! “Biraz Edep Ahlak!” mask
Survivor Mert Öcal’dan Sude Burcu’lu Gönderme! Sosyal Medya Sallanıyor; Neredeyse Öpüşüyorlardı! “Biraz Edep Ahlak!”
Şükrü Özyıldız’dan Genç Kızların Yürekleri Hoplatacak Pozlar! “Gözümüz Gönlümüz Açıldı!” Kaslarıyla Şov Yapınca… mask
Şükrü Özyıldız’dan Genç Kızların Yürekleri Hoplatacak Pozlar! “Gözümüz Gönlümüz Açıldı!” Kaslarıyla Şov Yapınca…
Seda Sayan’dan Bomba Çağlar Ökten Açıklaması! Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Meğer İkili… mask
Seda Sayan’dan Bomba Çağlar Ökten Açıklaması! Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Meğer İkili…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Seda Sayan İşinden Olabilir! STAR TV’den Apar Topar Çıkarıldı; Üzeri Karalandı! Çağlar Ökten Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan İşinden Olabilir! STAR TV’den Apar Topar Çıkarıldı; Üzeri Karalandı! Çağlar Ökten Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oldu Neler…
Survivor Panorama Masası Komple Değişiyor! Sunucular All Star’dan Çıktı; Öyle İsimler Geliyor Ki… “Allah Başımızdan Eksik Etsin Derken…” mask
Survivor Panorama Masası Komple Değişiyor! Sunucular All Star’dan Çıktı; Öyle İsimler Geliyor Ki… “Allah Başımızdan Eksik Etsin Derken…”
Aldatıldığını Öğrenecek Burçlar Ortaya Çıktı! İşte Ömrü Billah Unutamayacağı Bir Anısı Olacak Burçlar… mask
Aldatıldığını Öğrenecek Burçlar Ortaya Çıktı! İşte Ömrü Billah Unutamayacağı Bir Anısı Olacak Burçlar…
Survivor All Star Yarışmasında 2. Dokunulmazlığın Sahibi Ortaya Çıktı! Batuhan ve Adem Hıçkırıklara Boğulacak! Devirleri Kapandı… mask
Survivor All Star Yarışmasında 2. Dokunulmazlığın Sahibi Ortaya Çıktı! Batuhan ve Adem Hıçkırıklara Boğulacak! Devirleri Kapandı…
Azeri Kızı Günel Zeynalova Bambaşka Birisi Oldu! Görenler O Oyuncuyla Karıştırıyor! “Bu Kim Be” Estetik Doktoruna Para Basıp… mask
Azeri Kızı Günel Zeynalova Bambaşka Birisi Oldu! Görenler O Oyuncuyla Karıştırıyor! “Bu Kim Be” Estetik Doktoruna Para Basıp…
İbrahim Tatlıses’in Sahne Fiyatına Olağanüstü Zam! “Ev Mi Alsam, İbrahim Tatlıses’i Mi Dinlesem?” Twitter Ayağa Kalktı! mask
İbrahim Tatlıses’in Sahne Fiyatına Olağanüstü Zam! “Ev Mi Alsam, İbrahim Tatlıses’i Mi Dinlesem?” Twitter Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL