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20 Haz 2022 - 18:54

Masterchef Jürisi İçin Son Dakika Kararı! Arda Türkmen, CZN Burak ve Nusret’in Geleceği Konuşuluyordu… Acun Medya İsimleri Açıkladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bitmesiyle birlikte ekranlara giriş yapacak olan Masterchef’te jürilerin değişeceğine dair iddialar gündeme sıkça düşmüştü ama gelen son dakika kararı her şeyin gün ışığına tutulmasına neden oldu! Arda Türkmen, CZN Burak ve Nusret gibi isimlerin geleceği konuşuluyordu ama Acun Medya isimleri tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…