Masterchef Jürisi İçin Son Dakika Kararı! Arda Türkmen, CZN Burak ve Nusret’in Geleceği Konuşuluyordu… Acun Medya İsimleri Açıkladı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bitmesiyle birlikte ekranlara giriş yapacak olan Masterchef’te jürilerin değişeceğine dair iddialar gündeme sıkça düşmüştü ama gelen son dakika kararı her şeyin gün ışığına tutulmasına neden oldu! Arda Türkmen, CZN Burak ve Nusret gibi isimlerin geleceği konuşuluyordu ama Acun Medya isimleri tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son sezonunda Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin karşı karşıya çıkmıştı. Eren Kaşıkçı finalin ismi olmuş ve kupayı kaldırmıştı. Kupayı, Masterchef şampiyonuna teslim eden Masterchef, bir sezonu daha kapatmıştı. Yeni sezon için çalışmalar başlamıştı ama iddialarda peş peşe gelmişti. Nusret, CZN Burak ve Arda Türkmen’in bu sezonda yer alacağı konuşuluyordu ama son dakika açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.