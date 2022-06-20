- 20 Haz 2022 - 19:57 G: 20 Haz 2022 - 20:01

Serenay Sarıkaya Gömleğinin Düğmelerini Açıp Nefesleri Kesti! Pencere Detaylı Bluzuyla Göğüs Dekoltesini Sergiledi! “Bu Kadarı Kalbe Zarar!”

Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. Gömleğinin düğmelerini açan Serenay Sarıkaya, göğüs dekoltesi veren Serenay Sarıkaya, akılları başlardan aldı götürdü. Pencere detaylı bir bluz giyerek; dekoltesini çekici bir hale getiren Serenay Sarıkaya’ya hayranları ise “Bu kadarı bizim kalbimiz zarar” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şahmeran dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, en son İbrahim Selim İle Bu Gece isimli programa katılmıştı. Çekici, siyah, kasığına kadar yırtmaçlı bir elbise giyen Serenay Sarıkaya, gözlerini üzerinden aldırmamıştı. Konuşması ve tavrıyla bir bakanı bir daha baktıran Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Haz 2022 - 19:57 Ankara- Yaşam

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Serenay Sarıkaya Gömleğinin Düğmelerini Açıp Nefesleri Kesti! Pencere Detaylı Bluzuyla Göğüs Dekoltesini Sergiledi! “Bu Kadarı Kalbe Zarar!” mask
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