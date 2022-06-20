Serenay Sarıkaya Gömleğinin Düğmelerini Açıp Nefesleri Kesti! Pencere Detaylı Bluzuyla Göğüs Dekoltesini Sergiledi! “Bu Kadarı Kalbe Zarar!”
Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. Gömleğinin düğmelerini açan Serenay Sarıkaya, göğüs dekoltesi veren Serenay Sarıkaya, akılları başlardan aldı götürdü. Pencere detaylı bir bluz giyerek; dekoltesini çekici bir hale getiren Serenay Sarıkaya’ya hayranları ise “Bu kadarı bizim kalbimiz zarar” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şahmeran dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, en son İbrahim Selim İle Bu Gece isimli programa katılmıştı. Çekici, siyah, kasığına kadar yırtmaçlı bir elbise giyen Serenay Sarıkaya, gözlerini üzerinden aldırmamıştı. Konuşması ve tavrıyla bir bakanı bir daha baktıran Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.