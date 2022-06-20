Serenay Sarıkaya Gömleğinin Düğmelerini Açıp Nefesleri Kesti! Pencere Detaylı Bluzuyla Göğüs Dekoltesini Sergiledi! “Bu Kadarı Kalbe Zarar!”

Şahmeran dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, en son İbrahim Selim İle Bu Gece isimli programa katılmıştı. Çekici, siyah, kasığına kadar yırtmaçlı bir elbise giyen Serenay Sarıkaya, gözlerini üzerinden aldırmamıştı. Konuşması ve tavrıyla bir bakanı bir daha baktıran Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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