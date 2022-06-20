- 20 Haz 2022 - 20:27 G: 20 Haz 2022 - 20:29

Müge Anlı’nın Kına Yaptığı İfşa Edildi! Düğün Tarihi Ortaya Çıktı; Milyonlar Şok İçerisinde “Bekarlığın Son Kalesi de Elden Gitti!”

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te sunucu olan Müge Anlı’nın kına yaptığı iddiaları şok etmişti. Evleneceğini duyuran Müge Anlı’nın düğün tarihi ortaya çıkınca herkes şok içerisinde kaldı. “Bekarlığın son kalesi” olarak adlandırılan Müge Anlı’nın aşkı gün boyunca gündemden düşmek nedir bilmedi! Peki, Müge Anlı ne zaman evlenecek?

Programının canlı yayınında hayranlarına müjdeli haberi veren Müge Anlı, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Bir anda TT olan Müge Anlı’nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla iddialara göre düğün tarihleri ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük etki uyandıran bu iddia hayranlarını bir kez daha şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Haz 2022 - 20:27 Ankara- Yaşam

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