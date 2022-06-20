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20 Haz 2022 - 20:27

Müge Anlı’nın Kına Yaptığı İfşa Edildi! Düğün Tarihi Ortaya Çıktı; Milyonlar Şok İçerisinde “Bekarlığın Son Kalesi de Elden Gitti!”

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te sunucu olan Müge Anlı’nın kına yaptığı iddiaları şok etmişti. Evleneceğini duyuran Müge Anlı’nın düğün tarihi ortaya çıkınca herkes şok içerisinde kaldı. “Bekarlığın son kalesi” olarak adlandırılan Müge Anlı’nın aşkı gün boyunca gündemden düşmek nedir bilmedi! Peki, Müge Anlı ne zaman evlenecek?