- 20 Haz 2022 - 20:55 G: 20 Haz 2022 - 21:00

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Nefes Kesen Bikinili Paylaşım! Kırmızıları Çekti; Instagram’ı Alev Alev Yaktı! “Aman Eda Hanım! Neler Yapıyorsunuz!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, tatil pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Kırmızı bikini giyen güzel oyuncu Eda Ece, Instagram’ı yangınlar içerisinde bıraktı! Hayranlarından “Aman Eda Hanım neler yapıyorsunuz” yorumlarını alan Eda Ece, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, ekranlara gelen son bölümüyle kısa bir mola vermişti. Ağustos ayında yeniden sete çıkacak oyuncular; çalışmalara başlamadan hemen önce soluklarını tatil beldelerinde aldılar. Dizisinin bitmesiyle birlikte tatile çıkan isimlerden biriside Eda Ece olmuştu. Sosyal medya üzerinden tatil pozlarını paylaşan Eda Ece, güzelliğiyle mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Haz 2022 - 20:55 - Yaşam

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Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Nefes Kesen Bikinili Paylaşım! Kırmızıları Çekti; Instagram’ı Alev Alev Yaktı! “Aman Eda Hanım! Neler Yapıyorsunuz!” mask
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