Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Nefes Kesen Bikinili Paylaşım! Kırmızıları Çekti; Instagram’ı Alev Alev Yaktı! “Aman Eda Hanım! Neler Yapıyorsunuz!”

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, ekranlara gelen son bölümüyle kısa bir mola vermişti. Ağustos ayında yeniden sete çıkacak oyuncular; çalışmalara başlamadan hemen önce soluklarını tatil beldelerinde aldılar. Dizisinin bitmesiyle birlikte tatile çıkan isimlerden biriside Eda Ece olmuştu. Sosyal medya üzerinden tatil pozlarını paylaşan Eda Ece, güzelliğiyle mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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