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21 Haz 2022 - 10:34

BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar.

Artan tüm fiyatlara rağmen ucuzluğun tükenmediği BİM marketlerde kampanyalar birbiri arkasına geliyor. Dev gıda indirimlerinin yanı sıra cep telefonu ve çeşitli elektronik ürünlerinde inanılmaz indirimler yapan BİM marketlerinin işte 24 Haziran 2022 Cuma aktüeli.