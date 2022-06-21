BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar.
Artan tüm fiyatlara rağmen ucuzluğun tükenmediği BİM marketlerde kampanyalar birbiri arkasına geliyor. Dev gıda indirimlerinin yanı sıra cep telefonu ve çeşitli elektronik ürünlerinde inanılmaz indirimler yapan BİM marketlerinin işte 24 Haziran 2022 Cuma aktüeli.
Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3.499 Türk Lirası
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 899 Türk Lirası
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 Türk Lirası
Kılıç Testere 589 Türk Lirası
Fakir Robot Blender Set 589 Türk Lirası
Chef's Pro Kavurma Sacı 159 Türk Lirası
Naturalove Bambu Kesme Tahtası 89 Türk Lirası
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 79 Türk Lirası
Mıktatıslı Bıçak ve Metal Eşya Askısı 79 Türk Lirası
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 24 TL 50 Kuruş
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21 Haz 2022 - 10:34 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.