- 21 Haz 2022 - 10:34 G: 21 Haz 2022 - 10:43

BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar.

Artan tüm fiyatlara rağmen ucuzluğun tükenmediği BİM marketlerde kampanyalar birbiri arkasına geliyor. Dev gıda indirimlerinin yanı sıra cep telefonu ve çeşitli elektronik ürünlerinde inanılmaz indirimler yapan BİM marketlerinin işte 24 Haziran 2022 Cuma aktüeli.

Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3.499 Türk Lirası
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 899 Türk Lirası
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 Türk Lirası
Kılıç Testere 589 Türk Lirası
Fakir Robot Blender Set 589 Türk Lirası
Chef's Pro Kavurma Sacı 159 Türk Lirası
Naturalove Bambu Kesme Tahtası 89 Türk Lirası
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 79 Türk Lirası
Mıktatıslı Bıçak ve Metal Eşya Askısı 79 Türk Lirası
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 24 TL 50 Kuruş

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21 Haz 2022 - 10:34 - Yeme & İçme

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı… mask
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü… mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak! mask
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür! mask
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli.
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira… mask
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın! mask
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri. mask
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen... mask
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
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