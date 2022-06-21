- 21 Haz 2022 - 10:41 G: 21 Haz 2022 - 10:46

Müge Anlı'nın Evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Yaşını Görenler İnanamadı! Müge Anlı ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Müge Anlı’nın evlenmeye ‘evet’ dediği Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kim olduğu ise, büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, dün yayınlanan son bölümünde seyircisine çok büyük bir müjde verdi. Bir süredir ilişkisi olduğu konuşulan Müge Anlı, gerçekleştirdiği açıklama ile bunu doğrulurken, bir de sevenlerine ikinci kez nikah masasına oturacağını müjdeledi. Müge Anlı’nın evlenmeye ‘evet’ dediği Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kim olduğu ise, büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? Şinasi Yüzbaşıoğlu mesleği ne, emniyet müdürü mü? İşte, detaylar…

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21 Haz 2022 - 10:41 - Müge Anlı Haberleri

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