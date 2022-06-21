Petek Dinçöz Transparan Geceliğiyle Nefes Kesti! İç Çamaşırsız Halleriyle “Boşanmak Sana Yaradı!” Dedirtti! 42 Yaşındayım Demedi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz yine alev alev yaktı. Transparan bir gecelik giyen Petek Dinçöz, nefesleri kesti! İç çamaşırı giymeyen Petek Dinçöz’e takipçileri ise “Boşanmak sana yaradı” dedirtti. 42 yaşındaki Petek Dinçöz, 18’lik genç kızlara taş çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Serkan Kodaloğlu’yla 8 yıllık evliliğini sonlandıran Petek Dinçöz, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Bir anda biten bu evliliğin perde arkası merak konusu olmuştu. Boşanma sonrasında Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılmaya başlayan Petek Dinçöz, Türkiye’yi terk etmişti. Miami’ye taşınan Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la olan ilişkisi sebebiyle Miami’ye taşındığı iddia edilmişti ama iddialar hemen yalanlanmıştı. Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesici paylaşımsa akılları başlardan almaya yetti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.