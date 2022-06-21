Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Haz 2022 - 11:08

Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! “Elen Kurtulalım” Yaptığı “Terbiyesizlik” Çılgına Çevirdi! Murat Ceylan Utançtan Kıpkırmızı Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar arka arkaya patladı! Ayşe Yüksel, linç üzerine linç yemeye başladı! “Elen kurtulalım” yorumlarını alan Ayşe Yüksel’in yaptığı tek bir şey “Terbiyesizlik” yorumlandı. Murat Ceylan bile utançtan kıpkırmızı olurken; Ayşe Yüksel milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…