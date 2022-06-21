Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! “Elen Kurtulalım” Yaptığı “Terbiyesizlik” Çılgına Çevirdi! Murat Ceylan Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar arka arkaya patladı! Ayşe Yüksel, linç üzerine linç yemeye başladı! “Elen kurtulalım” yorumlarını alan Ayşe Yüksel’in yaptığı tek bir şey “Terbiyesizlik” yorumlandı. Murat Ceylan bile utançtan kıpkırmızı olurken; Ayşe Yüksel milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasının son bölümünde Nagihan – Ayşe finalinde kazanan isim Ayşe Yüksel olmuştu! Ayşe Yüksel’in oyunu kazanmasından sonra sarf ettiği sözler ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.