Birce Akalay Siyah Bikinisiyle Sezonu Açtı Ortalığı Yaktı Geçti! Kuş Uçuşu ve Mezarlık Dizisinin Oyuncusu Bircan Akalay Kusursuz Fiziğiyle 20’liklere Taş Çıkarttı…
Birce Akalay, yeni sezon öncesinde enerji toplarken; kameralara yansıyan görüntüsüyle de herkesi adeta mest etti! Peki, Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinin başrolü Birce Akalay ne paylaştı? Birce Akalay nasıl bir paylaşım yaptı? İşte ayrıntılar...
Yeni dizilerindeki performansı ile seyircisini adeta mest eden Birce Akalay, yeni projeler öncesinde dinlenmeye çekildi. Tatil sezonunu açan Birce Akalay, yeni sezon öncesinde enerji toplarken; kameralara yansıyan görüntüsüyle de herkesi adeta mest etti! Peki, Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinin başrolü Birce Akalay ne paylaştı? Birce Akalay nasıl bir paylaşım yaptı? Birce Akalay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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21 Haz 2022 - 11:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.