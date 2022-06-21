- 21 Haz 2022 - 11:22 G: 21 Haz 2022 - 11:26

Birce Akalay Siyah Bikinisiyle Sezonu Açtı Ortalığı Yaktı Geçti! Kuş Uçuşu ve Mezarlık Dizisinin Oyuncusu Bircan Akalay Kusursuz Fiziğiyle 20’liklere Taş Çıkarttı…

Birce Akalay, yeni sezon öncesinde enerji toplarken; kameralara yansıyan görüntüsüyle de herkesi adeta mest etti! Peki, Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinin başrolü Birce Akalay ne paylaştı? Birce Akalay nasıl bir paylaşım yaptı? İşte ayrıntılar...

Yeni dizilerindeki performansı ile seyircisini adeta mest eden Birce Akalay, yeni projeler öncesinde dinlenmeye çekildi. Tatil sezonunu açan Birce Akalay, yeni sezon öncesinde enerji toplarken; kameralara yansıyan görüntüsüyle de herkesi adeta mest etti! Peki, Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinin başrolü Birce Akalay ne paylaştı? Birce Akalay nasıl bir paylaşım yaptı? Birce Akalay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

21 Haz 2022 - 11:22 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Basına Sızdı! Feride Değil, Sedat Hiç Değil! Kırmızı Kar Yağmazsa… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Basına Sızdı! Feride Değil, Sedat Hiç Değil! Kırmızı Kar Yağmazsa…
Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! “Elen Kurtulalım” Yaptığı “Terbiyesizlik” Çılgına Çevirdi! Murat Ceylan Utançtan Kıpkırmızı Oldu! mask
Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! “Elen Kurtulalım” Yaptığı “Terbiyesizlik” Çılgına Çevirdi! Murat Ceylan Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
Petek Dinçöz Transparan Geceliğiyle Nefes Kesti! İç Çamaşırsız Halleriyle “Boşanmak Sana Yaradı!” Dedirtti! 42 Yaşındayım Demedi… mask
Petek Dinçöz Transparan Geceliğiyle Nefes Kesti! İç Çamaşırsız Halleriyle “Boşanmak Sana Yaradı!” Dedirtti! 42 Yaşındayım Demedi…
İbrahim Tatlıses’in Esmer Bombası Torunu Şok Etti! “Dedenle Alakan Yok!” Her Detayından Ayrı Bir Mükemmellik Akıyor! “Maşallah!” mask
İbrahim Tatlıses’in Esmer Bombası Torunu Şok Etti! “Dedenle Alakan Yok!” Her Detayından Ayrı Bir Mükemmellik Akıyor! “Maşallah!”
Sevmek Zamanı Leyla’sı Serenay Aktaş Bakın Kim Çıktı! Yaşını Görenler İnanamadı! Partneri İlhan Şen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Survivor… mask
Sevmek Zamanı Leyla’sı Serenay Aktaş Bakın Kim Çıktı! Yaşını Görenler İnanamadı! Partneri İlhan Şen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Survivor…
İbrahim Tatlıses Evleniyor Mu? Ev Aldı, Araba Aldı, Gelinlik Sıraya Girdi! Kendisinden 43 Yaş Küçük İsimle… Canlı Yayında Açıkladı! mask
İbrahim Tatlıses Evleniyor Mu? Ev Aldı, Araba Aldı, Gelinlik Sıraya Girdi! Kendisinden 43 Yaş Küçük İsimle… Canlı Yayında Açıkladı!
Alişan'ı Duygulandıran Hediye... mask
Alişan'ı Duygulandıran Hediye...
Survivor Nisa Tası Tarağı Topladı, Evine Dönüyor! Acun’la Vedalaştı; Bırakma Gerekçesi Çıldırttı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!” mask
Survivor Nisa Tası Tarağı Topladı, Evine Dönüyor! Acun’la Vedalaştı; Bırakma Gerekçesi Çıldırttı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!”
Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızından Yürekleri Sızlatan Haber! Kansere Yakalanmıştı; Ekranlara Dönecek Derken Gelen Karar Herkesi Üzdü! İşte Boğaç Aksoy'un Yeni İşi… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Yıldızından Yürekleri Sızlatan Haber! Kansere Yakalanmıştı; Ekranlara Dönecek Derken Gelen Karar Herkesi Üzdü! İşte Boğaç Aksoy'un Yeni İşi…
Survivor All Star’dan Şok Eden Aşk! Survivor Mert Öcal’dan Sude Burcu’lu Gönderme! Sosyal Medya Sallanıyor; Neredeyse Öpüşüyorlardı! mask
Survivor All Star’dan Şok Eden Aşk! Survivor Mert Öcal’dan Sude Burcu’lu Gönderme! Sosyal Medya Sallanıyor; Neredeyse Öpüşüyorlardı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Basına Sızdı! Feride Değil, Sedat Hiç Değil! Kırmızı Kar Yağmazsa… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Basına Sızdı! Feride Değil, Sedat Hiç Değil! Kırmızı Kar Yağmazsa…
Birce Akalay Siyah Bikinisiyle Sezonu Açtı Ortalığı Yaktı Geçti! Kuş Uçuşu ve Mezarlık Dizisinin Oyuncusu Bircan Akalay Kusursuz Fiziğiyle 20’liklere Taş Çıkarttı… mask
Birce Akalay Siyah Bikinisiyle Sezonu Açtı Ortalığı Yaktı Geçti! Kuş Uçuşu ve Mezarlık Dizisinin Oyuncusu Bircan Akalay Kusursuz Fiziğiyle 20’liklere Taş Çıkarttı…
Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! “Elen Kurtulalım” Yaptığı “Terbiyesizlik” Çılgına Çevirdi! Murat Ceylan Utançtan Kıpkırmızı Oldu! mask
Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! “Elen Kurtulalım” Yaptığı “Terbiyesizlik” Çılgına Çevirdi! Murat Ceylan Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli. mask
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli.
İbrahim Tatlıses’in Esmer Bombası Torunu Şok Etti! “Dedenle Alakan Yok!” Her Detayından Ayrı Bir Mükemmellik Akıyor! “Maşallah!” mask
İbrahim Tatlıses’in Esmer Bombası Torunu Şok Etti! “Dedenle Alakan Yok!” Her Detayından Ayrı Bir Mükemmellik Akıyor! “Maşallah!”
Petek Dinçöz Transparan Geceliğiyle Nefes Kesti! İç Çamaşırsız Halleriyle “Boşanmak Sana Yaradı!” Dedirtti! 42 Yaşındayım Demedi… mask
Petek Dinçöz Transparan Geceliğiyle Nefes Kesti! İç Çamaşırsız Halleriyle “Boşanmak Sana Yaradı!” Dedirtti! 42 Yaşındayım Demedi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL