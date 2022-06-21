Birce Akalay Siyah Bikinisiyle Sezonu Açtı Ortalığı Yaktı Geçti! Kuş Uçuşu ve Mezarlık Dizisinin Oyuncusu Bircan Akalay Kusursuz Fiziğiyle 20’liklere Taş Çıkarttı…

Yeni dizilerindeki performansı ile seyircisini adeta mest eden Birce Akalay, yeni projeler öncesinde dinlenmeye çekildi. Tatil sezonunu açan Birce Akalay, yeni sezon öncesinde enerji toplarken; kameralara yansıyan görüntüsüyle de herkesi adeta mest etti! Peki, Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinin başrolü Birce Akalay ne paylaştı? Birce Akalay nasıl bir paylaşım yaptı? Birce Akalay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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