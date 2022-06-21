ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli.
ŞOK Market 25 Haziran 2022 aktüeli yine göz doldurdu. İndirimli fiyatları görenler ŞOK Marketlere hücum ediyor. Elektronikten gıdaya birçok üründe kampanyalı fiyat etiketi olan ürünler kapış kapış gidecek.
Sevilen market zinciri ŞOK yine zirveye oynuyor. Yaptığı kampanyalar ve haftalık aktüeller ile alışverişi ucuza getiren market zinciri ŞOK yeni aktüelini yayınladı. Ucuz aktüel ürünleri ile müşterilerini sevindirmeye devam eden ŞOK Marketleri cep telefonu, ankastre ürünleri ve çeşitli teknolojik ürün gibi birçok üründe indirim yapan ŞOK Market 25 Haziran aktüelini yayınlandı. İşte o indirim yağmuru olan aktüel.
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21 Haz 2022 - 11:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.