- 21 Haz 2022 - 11:02 G: 21 Haz 2022 - 11:27

ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli.

ŞOK Market 25 Haziran 2022 aktüeli yine göz doldurdu. İndirimli fiyatları görenler ŞOK Marketlere hücum ediyor. Elektronikten gıdaya birçok üründe kampanyalı fiyat etiketi olan ürünler kapış kapış gidecek.

Sevilen market zinciri ŞOK yine zirveye oynuyor. Yaptığı kampanyalar ve haftalık aktüeller ile alışverişi ucuza getiren market zinciri ŞOK yeni aktüelini yayınladı. Ucuz aktüel ürünleri ile müşterilerini sevindirmeye devam eden ŞOK Marketleri cep telefonu, ankastre ürünleri ve çeşitli teknolojik ürün gibi birçok üründe indirim yapan ŞOK Market 25 Haziran aktüelini yayınlandı. İşte o indirim yağmuru olan aktüel.

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21 Haz 2022 - 11:02 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…
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