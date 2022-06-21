İbrahim Tatlıses’in Esmer Bombası Torunu Şok Etti! “Dedenle Alakan Yok!” Her Detayından Ayrı Bir Mükemmellik Akıyor! “Maşallah!”

Geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak olan kızı Gülşen’i Instagram hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin görenleri hayrete düşürdü. Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin herkesi şaşkına çevirdi. 70 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in çocukları ve çocuklarıyla arasındaki ilişki son dönemlerde sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde yer ediniyor.

Toplam 7 çocuğu bulunan ancak daha çok çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı Gülşen Tatlı ile olan fotoğrafını paylaşmış ve “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notunu düşmüştü. Tatlıses’in paylaşımı ile gündeme gelen Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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