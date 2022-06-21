İbrahim Tatlıses’in Esmer Bombası Torunu Şok Etti! “Dedenle Alakan Yok!” Her Detayından Ayrı Bir Mükemmellik Akıyor! “Maşallah!”
Ünlü oyuncu, türkücü ve sunucu İbrahim Tatlıses’in çocukları son dönemlerde gündemde isimlerinden söz ettiriyor. Her ne kadar Tatlıses’in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak gündemde daha sık yer alıyor olsa da Tatlıses’in; Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı ve Gülşen Tatlı isimlerinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak olan kızı Gülşen’i Instagram hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin görenleri hayrete düşürdü. Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin herkesi şaşkına çevirdi. 70 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in çocukları ve çocuklarıyla arasındaki ilişki son dönemlerde sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde yer ediniyor.
Toplam 7 çocuğu bulunan ancak daha çok çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı Gülşen Tatlı ile olan fotoğrafını paylaşmış ve “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notunu düşmüştü. Tatlıses’in paylaşımı ile gündeme gelen Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
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21 Haz 2022 - 10:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.