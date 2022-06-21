- 21 Haz 2022 - 11:28 G: 21 Haz 2022 - 11:44

Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Basına Sızdı! Feride Değil, Sedat Hiç Değil! Kırmızı Kar Yağmazsa…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan sezon finaline damgasını vurmuşlardı! İkiliyi öpüşürken birinin gördüğünü gösteren kameralar; kimin gördüğünü göstermemişti. Ortaya çıkan bir gerçekle birlikte Feride’nin ya da Sedat’ın görmediği ortaya çıktı! İşte kırmızı kar yağmazsa ikiliyi yakalayacak isim…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finaline damga vuran düğünde Nalan ve Hayri en sonunda yakınlaşmıştı. Dudakları birbirine değen isimleri gören bir kişinin olduğu gözükmüştü ama kim olduğu belli değildi. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat’ı öpüşürken gören isim kimdi?

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21 Haz 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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