Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Basına Sızdı! Feride Değil, Sedat Hiç Değil! Kırmızı Kar Yağmazsa…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finaline damga vuran düğünde Nalan ve Hayri en sonunda yakınlaşmıştı. Dudakları birbirine değen isimleri gören bir kişinin olduğu gözükmüştü ama kim olduğu belli değildi. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat’ı öpüşürken gören isim kimdi?

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