- 21 Haz 2022 - 11:51 G: 21 Haz 2022 - 12:33

Bülent Ersoy Süleyman Soylu’ya Seslendi! Öyle Bir Şey İstedi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! “Bunu da Yapmazsın Ya!”

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Yine kendine has tarzı ile dikkatleri çekmeyi başaran Bülent Ersoy, söz konusu açılışta yaptığı bir açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. Kameraların ilgi odağında olan Bülent Ersoy, katıldığı güzellik merkezi açılışında yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi. İşte detaylar...

Bülent Ersoy’un Süleyman Soylu’ya ilettiği talebi görenlerde, duyanlarda şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcının açıklamasını görenler “Bunu da yapmazsın ya” yorumlarında bulundu. Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta sonunda Ankara’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Burada yine kameraların ve magazin ekibinin odağında olan Bülent Ersoy, kameralar karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir talepte bulundu.

Dualar eşliğinde kurdele keserek güzellik merkezinin açılığını yapan Bülent Ersoy, daha sonra kurdeleyi kestiği makası da yere attı. Pahalı ve orijinal takılara ve aksesuar ürünlerine olan merakı ile bilinen Bülent Ersoy’un söz konusu açılışta pırlanta takıları da bir kez daha dikkat çekti. Bülent Ersoy’un milyonluk takıları yine dudak uçuklattı. 

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21 Haz 2022 - 11:51 - Magazin

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