Gülşen Fiziğiyle Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı; Kıyafetleri Yine Olay Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den genç kızları çatır çatır çatlattı! İncecik beliyle; fizik şov yapan Gülşen, kıyafetleriyle yine olay yarattı. Transparan kıyafetlerinden sonra sadece göğüslerinin ucunu kapatan Gülşen’e hayranları ise “Çeyrek asırlık ömrümde böyle sanat eseri görmedim” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda transparan bir kıyafet giyerek milyonlardan eleştiri alan Gülşen, tarzıyla yine gündem olmayı başardı. Sahne kıyafetleriyle her zaman gündeme düşen Gülşen, “Lolipop” isimli şarkısında da sadece göğüslerini kapatan kıyafetler giyince tepkiler arka arkaya gelmişti. Gülşen’in kıyafet tarzını beğenmeyenlere resti çekmişti. Şimdiyse nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.