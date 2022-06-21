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21 Haz 2022 - 13:18

Gülşen Fiziğiyle Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı; Kıyafetleri Yine Olay Oldu! “Çeyrek Asırlık Ömrümde…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den genç kızları çatır çatır çatlattı! İncecik beliyle; fizik şov yapan Gülşen, kıyafetleriyle yine olay yarattı. Transparan kıyafetlerinden sonra sadece göğüslerinin ucunu kapatan Gülşen’e hayranları ise “Çeyrek asırlık ömrümde böyle sanat eseri görmedim” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…