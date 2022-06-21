- 21 Haz 2022 - 22:29

Müge Anlı’nın Düğün Tarihi Tir Tir Titretti! Programının Bitmesini Bile Beklemeden… “Acelen Neydi?” Sosyal Medya Sallanıyor!

ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 14 sezondur ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Birçok konu ve olayda sır perdesini aralayan ve birçok suçlunun yargıya teslim edilmesinde aracı olan programın başarılı sunucusu Müge Anlı da uzun yıllardır Türkiye’nin en sevdiği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Ünlü sunucu, programdaki başarıları ile gündeme gelmeye devam ederken, bu kez de geçtiğimiz gün programda verdiği bir müjde ile ortalığı salladı. Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.

Müge Anlı ve ekibi, programda ele aldıkları olaylarda faillere ulaşma konusunda ve suçların açığa çıkarılması konusunda oldukça başarılı işlere imzalar attı. Müge Anlı ve ekibi bu kapsamda uzun yıllardır emniyet güçleri ile birlikte hareket ediyordu ve Müge Anlı, programda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayınca stüdyoda alkış tufanı koptu. Anlı canlı yayında “Sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim, müstakbel damadımızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu” dedi.

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21 Haz 2022 - 22:29 - Magazin

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