Müge Anlı’nın Düğün Tarihi Tir Tir Titretti! Programının Bitmesini Bile Beklemeden… “Acelen Neydi?” Sosyal Medya Sallanıyor!
ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 14 sezondur ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Birçok konu ve olayda sır perdesini aralayan ve birçok suçlunun yargıya teslim edilmesinde aracı olan programın başarılı sunucusu Müge Anlı da uzun yıllardır Türkiye’nin en sevdiği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Ünlü sunucu, programdaki başarıları ile gündeme gelmeye devam ederken, bu kez de geçtiğimiz gün programda verdiği bir müjde ile ortalığı salladı. Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.
Müge Anlı ve ekibi, programda ele aldıkları olaylarda faillere ulaşma konusunda ve suçların açığa çıkarılması konusunda oldukça başarılı işlere imzalar attı. Müge Anlı ve ekibi bu kapsamda uzun yıllardır emniyet güçleri ile birlikte hareket ediyordu ve Müge Anlı, programda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayınca stüdyoda alkış tufanı koptu. Anlı canlı yayında “Sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim, müstakbel damadımızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu” dedi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
21 Haz 2022 - 22:29 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.