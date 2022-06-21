Müge Anlı’nın Düğününde Giyeceği Gelinliğin Fiyatı Şok Etti! Kınasından Sonra Öyle Bilgiler Sızıyor Ki… “Yazık Günah Verdiğin Paraya!”

Yaşamış olduğu evlilikten sonra aşka küstüğü görülen Müge Anlı, programında ise aşkla ilgili çok sert sözlerde bulunmuştu. Yıllarca bekar kalan Müge Anlı, yayınlanan son Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evleneceği müjdesini vermişti. Düğün haberini veren Müge Anlı’nın sessiz sedasız kına yaptığı ve sayılı arkadaşını çağırdığı ortaya çıkmıştı. Peki, Müge Anlı ve evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu cephesinde neler oluyor?

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