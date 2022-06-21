Müge Anlı’nın Düğününde Giyeceği Gelinliğin Fiyatı Şok Etti! Kınasından Sonra Öyle Bilgiler Sızıyor Ki… “Yazık Günah Verdiğin Paraya!”
ATV Ekranlarının “Kraliçesi” olarak bilinen Müge Anlı, geçtiğimiz gün evleneceğini açıklamıştı. Düğün hazırlığında olan Müge Anlı’nın düğünü de hayranları tarafından büyük bir merak konusu olmuştu. Kınasından sonra basına sızan bilgilerden biriside gelinliğinin fiyatı oldu! Sevenlerinden “Yazık günah verdiğin paraya” yorumunu alan Müge Anlı, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaşamış olduğu evlilikten sonra aşka küstüğü görülen Müge Anlı, programında ise aşkla ilgili çok sert sözlerde bulunmuştu. Yıllarca bekar kalan Müge Anlı, yayınlanan son Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evleneceği müjdesini vermişti. Düğün haberini veren Müge Anlı’nın sessiz sedasız kına yaptığı ve sayılı arkadaşını çağırdığı ortaya çıkmıştı. Peki, Müge Anlı ve evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.