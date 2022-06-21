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21 Haz 2022 - 16:48

Survivor All Star Büyük Oylamada En Yüksek SMS’i Alan İsim Sızdırıldı! Elenecek İsimler Patır Patır Belli Oluyor! Yangın Alarmları Çalmaya Başladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar patladı! En yüksek SMS’i büyük oylama sırasında alan isim hayranlarını çılgına çevirdi! Sıralamayı gören ise hangi ismin eleneceğini gördü. Dominik adasından sızan bu bilgiden sonra Acun Medya’da yangın alarmları çalmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…