- 21 Haz 2022 - 16:48 G: 21 Haz 2022 - 16:49

Survivor All Star Büyük Oylamada En Yüksek SMS’i Alan İsim Sızdırıldı! Elenecek İsimler Patır Patır Belli Oluyor! Yangın Alarmları Çalmaya Başladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar patladı! En yüksek SMS’i büyük oylama sırasında alan isim hayranlarını çılgına çevirdi! Sıralamayı gören ise hangi ismin eleneceğini gördü. Dominik adasından sızan bu bilgiden sonra Acun Medya’da yangın alarmları çalmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Avatar Atakan’ın elenmesi sistemin değişmesine neden olmuştu. Avatar Atakan’dan sonra artık bireysel yarışmalara çıkacak olan isimler; toplu SMS’e girmişti. Hayranlarına seslenip oy isteyen yarışmacılardan en düşük SMS’i alan ve en yüksek SMSi’i alan isimler tek tek sıralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Haz 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 141. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 21 Haziran 2022 141. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 141. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 21 Haziran 2022 141. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Berkan… Şükür Namazları Kılınmaya Başlandı! “Kurtuluyoruz!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Berkan… Şükür Namazları Kılınmaya Başlandı! “Kurtuluyoruz!”
Survivor Avatar Atakan Sessizliğini Bozdu! Kumpasa Kurban Gitmişti… Acun Ilıcalı Herkesi Susturmuştu Ama Bu Kez Yemin Etti! mask
Survivor Avatar Atakan Sessizliğini Bozdu! Kumpasa Kurban Gitmişti… Acun Ilıcalı Herkesi Susturmuştu Ama Bu Kez Yemin Etti!
Survivor Murat Ceylan’ın Hatası; Hayatına Bedel Oldu! Acun Ilıcalı Üzerini Çizdi… Yerine O İsimle Anlaştı! Bu Sezon Sonunda… mask
Survivor Murat Ceylan’ın Hatası; Hayatına Bedel Oldu! Acun Ilıcalı Üzerini Çizdi… Yerine O İsimle Anlaştı! Bu Sezon Sonunda…
Survivor Panorama'dan Şok Eden Ayrılık Haber! Acun Medya Kararını Verdi! Hakan Hatipoğlu’nun Sözleşmesi Bitiyor… mask
Survivor Panorama'dan Şok Eden Ayrılık Haber! Acun Medya Kararını Verdi! Hakan Hatipoğlu’nun Sözleşmesi Bitiyor…
Survivor Hikmet ve Nagihan Arasında Neler Oluyor! Öpmeye Mi Çalıştı... Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı! mask
Survivor Hikmet ve Nagihan Arasında Neler Oluyor! Öpmeye Mi Çalıştı... Olayından Sonra Bomba Açıklama! 83 Milyon İzliyor Denilmedi; Ağızlar Açık Kaldı!
Survivor Batuhan’ın Güzeller Güzeli Kardeşi Şok Etti! “Bundan Sonra Tüm SMS’ler Batuhan’a” Fiziğinden Zarafet Akıyor… Yorumlar Gırla! mask
Survivor Batuhan’ın Güzeller Güzeli Kardeşi Şok Etti! “Bundan Sonra Tüm SMS’ler Batuhan’a” Fiziğinden Zarafet Akıyor… Yorumlar Gırla!
Survivor All Star Yarışmasında 2. Dokunulmazlığın Sahibi Ortaya Çıktı! Batuhan ve Adem Hıçkırıklara Boğulacak! Devirleri Kapandı… mask
Survivor All Star Yarışmasında 2. Dokunulmazlığın Sahibi Ortaya Çıktı! Batuhan ve Adem Hıçkırıklara Boğulacak! Devirleri Kapandı…
Survivor Ogeday Hayatında Hiç Böyle Darbe Almadı! Adem Kılıççı Darbeyi İndirip; Yere Serdi! Ogeday Zırıl Zırıl Ağladı… “Yok Artık!” mask
Survivor Ogeday Hayatında Hiç Böyle Darbe Almadı! Adem Kılıççı Darbeyi İndirip; Yere Serdi! Ogeday Zırıl Zırıl Ağladı… “Yok Artık!”
Survivor Ogeday’dan Yürek Sızlatan Açıklama! Sevgilisine Bile Yarım Yamalak Sarılıp… Acun Ilıcalı Yerle Bir Oldu! mask
Survivor Ogeday’dan Yürek Sızlatan Açıklama! Sevgilisine Bile Yarım Yamalak Sarılıp… Acun Ilıcalı Yerle Bir Oldu!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’nın Düğününde Giyeceği Gelinliğin Fiyatı Şok Etti! Kınasından Sonra Öyle Bilgiler Sızıyor Ki… “Yazık Günah Verdiğin Paraya!” mask
Müge Anlı’nın Düğününde Giyeceği Gelinliğin Fiyatı Şok Etti! Kınasından Sonra Öyle Bilgiler Sızıyor Ki… “Yazık Günah Verdiğin Paraya!”
Masumlar Apartmanı Dizisinin Neriman’ından Şok Eden Haber! Apar Topar Nikah Kıymıştı… Ezgi Mola Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Neriman’ından Şok Eden Haber! Apar Topar Nikah Kıymıştı… Ezgi Mola Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Alişan'ı Duygulandıran Hediye... mask
Alişan'ı Duygulandıran Hediye...
Gülşen Sosyal Medyanın Diline Düştü! Transparan, İç Çamaşırsız, Süper Mini Derken Öyle Bir Şey Giydi Ki… “Bu da Olmamış!” mask
Gülşen Sosyal Medyanın Diline Düştü! Transparan, İç Çamaşırsız, Süper Mini Derken Öyle Bir Şey Giydi Ki… “Bu da Olmamış!”
Zehra Güneş’in Kardeşini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! “Bu Kadarı da Olmaz” Kopyala Yapıştır Gibi… mask
Zehra Güneş’in Kardeşini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! “Bu Kadarı da Olmaz” Kopyala Yapıştır Gibi…
Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşadı! Aldatıldığı İsimle… Her Şey Bir Anda Cehenneme Dönüştü; Gece Kabus Bile Görebilir! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşadı! Aldatıldığı İsimle… Her Şey Bir Anda Cehenneme Dönüştü; Gece Kabus Bile Görebilir! Neler Oluyor?
Oktay Kaynarca ve Hülya Avşar Sarmaş Dolaş Gözüktü! “Sevgilim Yok” Demişti; Sebebi Ortaya Çıktı! Instagram’ın Diline Düştüler… mask
Oktay Kaynarca ve Hülya Avşar Sarmaş Dolaş Gözüktü! “Sevgilim Yok” Demişti; Sebebi Ortaya Çıktı! Instagram’ın Diline Düştüler…
Hakan Ural, “Öz Babam” Demedi; Yerden Yere Vurdu! 16 Yıl Boyunca Kabul Etmemişti… Milyonlar Ayağa Kalktı! mask
Hakan Ural, “Öz Babam” Demedi; Yerden Yere Vurdu! 16 Yıl Boyunca Kabul Etmemişti… Milyonlar Ayağa Kalktı!
Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Berkan… Şükür Namazları Kılınmaya Başlandı! “Kurtuluyoruz!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Berkan… Şükür Namazları Kılınmaya Başlandı! “Kurtuluyoruz!”
Ezgi Eyüboğlu Ateş Eden Mayosuyla Alev Alev Yaktı! “Bu Kadarı da Olmaz” Beleşe Getirdiği Tatilden… mask
Ezgi Eyüboğlu Ateş Eden Mayosuyla Alev Alev Yaktı! “Bu Kadarı da Olmaz” Beleşe Getirdiği Tatilden…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı’nın Düğününde Giyeceği Gelinliğin Fiyatı Şok Etti! Kınasından Sonra Öyle Bilgiler Sızıyor Ki… “Yazık Günah Verdiğin Paraya!” mask
Müge Anlı’nın Düğününde Giyeceği Gelinliğin Fiyatı Şok Etti! Kınasından Sonra Öyle Bilgiler Sızıyor Ki… “Yazık Günah Verdiğin Paraya!”
Masumlar Apartmanı Dizisinin Neriman’ından Şok Eden Haber! Apar Topar Nikah Kıymıştı… Ezgi Mola Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Neriman’ından Şok Eden Haber! Apar Topar Nikah Kıymıştı… Ezgi Mola Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşadı! Aldatıldığı İsimle… Her Şey Bir Anda Cehenneme Dönüştü; Gece Kabus Bile Görebilir! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Hayatının Şokunu Yaşadı! Aldatıldığı İsimle… Her Şey Bir Anda Cehenneme Dönüştü; Gece Kabus Bile Görebilir! Neler Oluyor?
Telegram Premium Nedir? Telegram Premium Avantajları Nelerdir? Hangi Özellikler Mevcut? Telegram Premium Ücreti Ne Kadar? mask
Telegram Premium Nedir? Telegram Premium Avantajları Nelerdir? Hangi Özellikler Mevcut? Telegram Premium Ücreti Ne Kadar?
Zehra Güneş’in Kardeşini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! “Bu Kadarı da Olmaz” Kopyala Yapıştır Gibi… mask
Zehra Güneş’in Kardeşini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! “Bu Kadarı da Olmaz” Kopyala Yapıştır Gibi…
Gülşen Sosyal Medyanın Diline Düştü! Transparan, İç Çamaşırsız, Süper Mini Derken Öyle Bir Şey Giydi Ki… “Bu da Olmamış!” mask
Gülşen Sosyal Medyanın Diline Düştü! Transparan, İç Çamaşırsız, Süper Mini Derken Öyle Bir Şey Giydi Ki… “Bu da Olmamış!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL