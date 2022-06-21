Survivor All Star Büyük Oylamada En Yüksek SMS’i Alan İsim Sızdırıldı! Elenecek İsimler Patır Patır Belli Oluyor! Yangın Alarmları Çalmaya Başladı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bombalar patladı! En yüksek SMS’i büyük oylama sırasında alan isim hayranlarını çılgına çevirdi! Sıralamayı gören ise hangi ismin eleneceğini gördü. Dominik adasından sızan bu bilgiden sonra Acun Medya’da yangın alarmları çalmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Avatar Atakan’ın elenmesi sistemin değişmesine neden olmuştu. Avatar Atakan’dan sonra artık bireysel yarışmalara çıkacak olan isimler; toplu SMS’e girmişti. Hayranlarına seslenip oy isteyen yarışmacılardan en düşük SMS’i alan ve en yüksek SMSi’i alan isimler tek tek sıralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.