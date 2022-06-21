Seren Serengil ve Mustafa Tohma Hayatının Şokunu Yaşadılar! Yerden Yere Vurdular; Bir Gram Acımadılar! “Yok Artık!”

Ünlü magazin yorumcusu Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma, Boğaz’da bir restoranda yemek yedi ve ünlü çift, gelen hesaba sosyal medyadan isyan etti.

Magazin yorumcusu olarak yer aldığı programda dile getirdiği sivri dilli ve sert yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, öte yandan aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile arasındaki ilişkiye dair kimsenin beklemediği şekilde en özel bilgileri paylaşan Serengil, “Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı” sözlerini dile getirmişti. Seren Serengil’in bu açıklamalarının ardından Mustafa Tohma, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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