Seren Serengil ve Mustafa Tohma Hayatının Şokunu Yaşadılar! Yerden Yere Vurdular; Bir Gram Acımadılar! “Yok Artık!”
Ünlü magazin yorumcusu Seren Serengil ve bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Tohma, bir kez daha magazin gündemini sallamayı başardı. Ünlü çiftten Seren Serengil, son olarak geçtiğimiz günlerde Tohma ile ilişkisindeki en özel bilgileri paylaşarak gündemi sallamıştı. Cinsel hayatları ile ilgili detaylar paylaşarak bir kesimin eleştirisi ile karşılaşan Seren Serengil, bu açıklamaların ardından bu kez de gelen hesapla gündeme geldi.
Ünlü magazin yorumcusu Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma, Boğaz’da bir restoranda yemek yedi ve ünlü çift, gelen hesaba sosyal medyadan isyan etti.
Magazin yorumcusu olarak yer aldığı programda dile getirdiği sivri dilli ve sert yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, öte yandan aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile arasındaki ilişkiye dair kimsenin beklemediği şekilde en özel bilgileri paylaşan Serengil, “Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı” sözlerini dile getirmişti. Seren Serengil’in bu açıklamalarının ardından Mustafa Tohma, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
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21 Haz 2022 - 17:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.